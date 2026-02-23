Lâm Đồng chi hàng trăm tỷ đồng chăm lo đời sống người dân dịp Tết

Ngày 23/2, UBND tỉnh Lâm Đồng thông tin, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, địa phương phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiều chương trình chăm lo đến các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai hoặc dịch bệnh…

Cụ thể, tỉnh đã tặng hơn 92,1 tỷ đồng đến hơn 92.400 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, 26 tỷ đồng đến hơn 28.000 hộ nghèo, cận nghèo...

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thăm, tặng quà đến bệnh nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (Ảnh: Trần Nguyên).

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận, trao tặng hơn 232.000 suất quà (nguồn ngoài ngân sách) đến hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn tỉnh với tổng trị giá trên 218 tỷ đồng.

Đối với 128.949 đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội, hưu trí xã hội hàng tháng tại cộng đồng, hiện nay, các xã, phường, đặc khu đang chi trả trợ cấp tháng 1-2 năm 2026, đảm bảo công khai, minh bạch.

Cảnh sát giao thông lì xì đầu Xuân đến gia đình có trẻ nhỏ (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Tỉnh Lâm Đồng cho biết, địa phương phối hợp cùng Chi cục Dự trữ nhà nước khu vực XIII hoàn thành việc bàn giao, cấp phát 1.100 tấn gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ 18.121 hộ dân tại 51 xã, phường dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và giáp hạt đầu năm 2026.

Công tác chăm lo Tết đối với đối tượng là chiến sĩ, hải đảo được các đơn vị quan tâm, thực hiện theo đúng quy định.

Giữa năm 2025, tỉnh Lâm Đồng được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông, trở thành tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước với hơn 24.000km2, dân số khoảng 3,9 triệu người.