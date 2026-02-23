Phát hiện hài cốt liệt sỹ cùng hòm đạn, mảnh bom trong vườn nhà dân

Ngày 23/2, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ, Sư đoàn 968, Quân khu 4 đã xác nhận việc phát hiện và cất bốc một hài cốt liệt sỹ tại xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Hài cốt được tìm thấy tại vườn nhà ông Lê Văn Cảnh, trú tại thôn An Phước, xã Cam Lộ, ở độ sâu khoảng 0,7m. Theo thông tin ban đầu, các phần xương hài cốt đã phân hủy, vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ, cùng với 21 chiếc răng.

Di vật liệt sỹ được tìm thấy (Ảnh: Sư đoàn 968).

Đáng chú ý, hài cốt được phát hiện kèm theo một hòm đạn và nhiều di vật khác như tấm vải dù, đinh hòm đạn và mảnh bom.

Hiện tại, hài cốt được Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ, Sư đoàn 968 bảo quản và hương khói tại hội trường thôn An Phước, xã Cam Lộ. Cơ quan chức năng thuộc Sư đoàn 968 đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và làm các thủ tục cần thiết để xác minh danh tính của hài cốt vừa tìm thấy theo quy định.