TPHCM yêu cầu không thu thêm phí khi vận động tham gia BHYT, BHXH

Nhân viên BHXH TPHCM đến các khu dân cư tuyên truyền lợi ích tham gia bảo hiểm (Ảnh: BHXH).

BHXH TPHCM vừa có thông báo cảnh giác đến các cơ quan đơn vị, người dân về việc người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) không phải trả phí dịch vụ khi đăng ký tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Theo BHXH TPHCM, trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT theo hộ gia đình và BHXH tự nguyện đã được các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng phối hợp triển khai rộng rãi, góp phần mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một vài nhân viên của tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng đề nghị thu thêm phí dịch vụ ngoài quy định, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia và làm giảm niềm tin của người dân đối với chính sách.

Do đó, BHXH TPHCM đã yêu cầu các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng thực hiện nghiêm quy định pháp luật về thu BHXH, BHYT; tuyệt đối không thu thêm bất kỳ khoản phí, phụ thu hay chi phí dịch vụ nào khi hướng dẫn người dân tham gia.

BHXH TPHCM nhấn mạnh: “Các hành vi lợi dụng vận động, tư vấn để trục lợi sẽ bị xử lý theo quy định”.

Đồng thời, BHXH TPHCM cũng lưu ý người dân: “Khi tham gia BHYT theo hộ gia đình hoặc BHXH tự nguyện, người tham gia chỉ nộp duy nhất theo mức đóng và phương thức đóng đã đăng ký. Ngoài mức đóng này, không có bất kỳ khoản phí nào khác”.

BHXH TPHCM đề nghị người tham gia kiểm tra kỹ thông tin, yêu cầu cấp biên lai thu theo mẫu thống nhất của BHXH Việt Nam và phản ánh ngay cho cơ quan BHXH nếu phát hiện trường hợp thu sai quy định.

Theo BHXH TPHCM, cơ quan này sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động thu của các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng trên địa bàn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền minh bạch, đảm bảo mọi người dân được tiếp cận thông tin đầy đủ, chính xác.