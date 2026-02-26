Sửa Bộ luật Lao động để thêm một ngày nghỉ ngày Văn hoá Việt Nam

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam được xây dựng để hoàn thiện thể chế tạo đột phá chiến lược, khơi thông nguồn lực phát triển văn hóa.

Chương trình hành động thể hiện trong Nghị quyết 30/NQ-CP của Chính phủ nêu định hướng xây dựng Nghị quyết của Quốc hội khóa XVI về các giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam.

Cụ thể, bên cạnh các nhóm quy định về mô hình hợp tác, tài chính ưu tiên cho 3 lĩnh vực đột phá, chương trình hành động của Chính phủ còn nêu rõ, quy định Ngày Văn hóa Việt Nam người lao động được nghỉ làm hưởng nguyên lương, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019.

Trước đó, Cục Việc làm đã có công văn gửi Vụ Pháp chế (Bộ Nội vụ) về đề xuất đưa việc bổ sung thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương khi sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động năm 2019.

Việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động sẽ được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục xây dựng pháp luật và báo cáo Chính phủ xem xét trước khi trình Quốc hội quyết định.

Nghị quyết của Bộ Chính trị thống nhất chọn Ngày Văn hóa Việt Nam là ngày nghỉ, được hưởng nguyên lương (Thiết kế: Khương Hiền).

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, Tết hằng năm.

Cụ thể, Điều 112 nêu rõ các dịp nghỉ gồm: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Âm lịch (5 ngày), Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1 ngày), Quốc khánh 2/9 (2 ngày) và Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày, 10/3 âm lịch). Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, ngoài các ngày trên, còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền và 1 ngày Quốc khánh của nước mình.

Sau khi thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị, năm 2026, người dân cả nước có thêm 1 ngày nghỉ lễ, nâng số ngày nghỉ lên 12 ngày.

Nếu tính thêm các ngày nghỉ cuối tuần liền kề và hoán đổi ngày làm việc và thêm một ngày nghỉ lễ vừa được quyết định, năm 2026, người dân có tổng cộng 26 ngày nghỉ các dịp lễ, Tết.