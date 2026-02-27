Bộ trưởng Nội vụ sốt ruột thúc làm tiền lương mới với công chức

Thông tin được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh tại hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3 diễn ra chiều 27/2.

Cán bộ làm xuyên Tết chuẩn bị tổng tuyển cử

Phát biểu tại hội nghị, liên quan đến thực hiện nhiệm vụ trong 2 tháng đầu năm, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình khái quát, thời điểm này gắn với dịp Tết cổ truyền của dân tộc, nhiều cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức thuộc Bộ đã làm xuyên Tết để tập trung cho công tác bầu cử. Điều này được Chính phủ đánh giá, ghi nhận.

Với khối lượng công việc lớn, phức tạp, song nhờ sự quyết tâm của lãnh đạo Bộ, vai trò cá nhân người phụ trách đã quyết liệt cơ bản hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng như tập trung cao độ hoàn thiện thể chế, tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; trình Chính phủ ban hành 4 nghị định; 1 nghị quyết; xem xét ban hành 6 nghị định; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 5 quyết định; Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành theo thẩm quyền 2 thông tư; 6 văn bản hợp nhất.

Bộ trưởng chủ trì hội nghị giao ban (Ảnh: Tống Giáp).

Nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao là 68 nhiệm vụ, đã hoàn thành 86,8%. Trong đó, các đơn vị đã quyết tâm hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao như: Vụ Tổ chức - Biên chế; Vụ Chính quyền địa phương; Vụ Tổ chức phi Chính phủ, Vụ Kế hoạch - Tài chính; Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Cục Việc làm, Ban Thi đua - Khen thưởng, Trung tâm Công nghệ thông tin, Báo Dân trí.

Nhìn thẳng vào những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, Bộ trưởng quán triệt các đơn vị cần tích cực triển khai các đầu việc hiệu quả để lãnh đạo Bộ tham mưu cho Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tốt hơn.

Giao việc rõ người, rõ trách nhiệm

Liên quan đến nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát tiến độ triển khai công việc, giao nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền của cơ quan tham mưu.

Để đảm bảo nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao đúng tiến độ, chất lượng, không để xảy ra tình trạng chậm, bỏ sót nhiệm vụ, người đứng đầu ngành Nội vụ lưu ý Thứ trưởng, thủ trưởng các đơn vị tập trung thực hiện 1 số nhiệm vụ.

Đầu tiên, các Thứ trưởng sẽ trực tiếp chỉ đạo đơn vị trực thuộc được phân công, phụ trách và người đứng đầu các đơn vị quyết tâm tham mưu các nhiệm vụ được các cấp có thẩm quyền giao và các nhiệm vụ phát sinh mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Thêm vào đó, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cũng nhắc thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc nêu cao tinh thần trách nhiệm, sát sao với công việc được giao trong lãnh đạo, chỉ đạo, phân công công việc, điều hành đảm bảo "6 rõ" để triển khai đầy đủ các nhiệm vụ của tháng 3.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Tống Giáp).

"Tôi đồng thời đề nghị toàn Bộ phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, nhạy bén, nắm tình hình, lĩnh vực phụ trách kịp thời tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ để có phương án triển khai, xử lý hiệu quả", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đi sâu vào các nhóm nhiệm vụ cụ thể, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung tổ chức triển khai kịp thời Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước; Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam.

Cùng với đó, Bộ trưởng đề cập nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng thể chế, Chương trình công tác năm 2026 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Bên cạnh nhiệm vụ phải đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, Bộ trưởng quán triệt cần tham mưu, chuẩn bị kỹ lưỡng, toàn diện các công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Bộ trưởng lưu ý hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương tập huấn, bồi dưỡng thực hiện nghiêm túc nghiệp vụ bầu cử. Đặc biệt, các vướng mắc, khó khăn của địa phương thì Bộ cần có hướng dẫn, giải quyết ngay. Bộ trưởng gợi mở việc lập các đoàn công tác về hỗ trợ tích cực cho các địa phương.

Bộ trưởng yêu cầu rà soát tiến độ triển khai công việc, giao nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền của cơ quan tham mưu (Ảnh: Tống Giáp).

Một nhiệm vụ cần lưu ý trong tháng tới là việc tham mưu, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của chính quyền địa phương 2 cấp.

Nội dung tiếp theo được Bộ trưởng đề cập là việc tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp, kiện toàn đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo nghị quyết của Trung ương. Việc này phải gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, chất lượng cán bộ, phối hợp Ban Tổ chức Trung ương thực hiện giao, quản lý biên chế...

Tiếp đó, Bộ trưởng yêu cầu tiếp tục triển khai cải cách chính sách tiền lương theo Kết luận số 83-KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị, trong đó xây dựng văn bản về tiền lương, phụ cấp đảm bảo đồng bộ với chính quyền địa phương 2 cấp.

Cuối cùng, Bộ trưởng lưu ý các đầu việc liên quan đến lĩnh vực thị trường lao động, xây dựng dữ liệu quốc gia thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ...