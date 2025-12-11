Hỗ trợ tới 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho nhiều đối tượng

Theo đó, tỉnh Cà Mau sẽ hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo và người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ.

Học sinh, sinh viên của các trường trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ 70% mức đóng BHYT. Trong khi đó, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình sẽ nhận được hỗ trợ 50% mức đóng BHYT.

Quy định cũng nêu rõ, trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT khác nhau thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.

Đặc biệt, nhóm đối tượng là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ đóng BHYT trong 36 tháng, tính từ thời điểm xã nơi đối tượng đang sinh sống không còn thuộc vùng khó khăn.

Ước tính, tổng kinh phí mà tỉnh Cà Mau dự kiến chi ra để thực hiện chính sách hỗ trợ BHYT này là khoảng 22 tỷ đồng mỗi năm.