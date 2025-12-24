Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho các cá nhân xuất sắc trong lĩnh vực kinh tế

Thông tin được Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đỗ Thúy Phượng nêu tại họp báo về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sáng 24/12.

Dự đại hội có 2.223 đại biểu, gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức.

Trong số đại biểu chính thức có các đại biểu là cá nhân Anh hùng, đại diện các tập thể Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và các điển hình tiên tiến được phong tặng, suy tôn từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đến nay.

Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đỗ Thúy Phượng (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Liên quan đến lĩnh vực kinh tế, lao động sản xuất trực tiếp, bà Phượng cho biết, theo phân bổ, có hơn 1.300 đại biểu là điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, chủ yếu là người trực tiếp lao động sản xuất trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh của các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố.

Ban tổ chức đại hội đã yêu cầu đảm bảo cơ cấu rất chặt chẽ, có tỷ lệ công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp. Trong số này, có rất nhiều đại biểu thuộc khối kinh tế, chiếm khoảng 25%.

Theo bà Phượng, dự kiến sẽ có đại diện một số đơn vị lên nhận khen thưởng tại đại hội trong lĩnh vực kinh tế, gồm: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet; Công ty Thái Bình Seed (tỉnh Hưng Yên); Công ty Cổ phần Thực phẩm TH (TH True Milk, tỉnh Nghệ An). Ngoài ra, sẽ có phóng sự và giao lưu trực tiếp với một số đại biểu điển hình tiên tiến khác trong lĩnh vực kinh tế tại Đại hội.

Cũng tại buổi họp báo, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng nhấn mạnh, điểm mới của đại hội lần này là tiến hành trực tiếp trao tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho các cá nhân tiêu biểu.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Đại hội không chỉ nhấn mạnh đây là sự kiện quan trọng của đất nước, tổng kết các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong 5 năm qua, vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến mà còn cần lan tỏa nội dung, yêu cầu của công tác thi đua, khen thưởng được phát động trong từng giai đoạn, thúc đẩy tinh thần hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị công tác thông tin tuyên truyền tập trung nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội; các sự kiện của Đại hội và công tác tổ chức, thành phần tham dự Đại hội; lan tỏa kết quả của các phong trào thi đua yêu nước.

Đồng thời, thông tin tuyền thông cũng tập trung vào các tập thể lao động sản xuất giỏi ở tất cả lĩnh vực, các tấm gương Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc cũng như các điển hình, cá nhân, tấm gương tiêu biểu; phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Đại hội và phát biểu phát động phong trào thi đua của Thủ tướng Chính phủ.