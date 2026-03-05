Ông Nguyễn Anh Tuấn được bầu làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Sáng 5/3 diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhất trí 100% bầu ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng thời, Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cũng thống nhất cho thôi tham gia Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đối với ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028, do thuyên chuyển công tác.

Trước đó, Bộ Chính trị quyết định để ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương thôi giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, đồng thời điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp đó, Ban thường vụ Đảng ủy Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chỉ định ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.