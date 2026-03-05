Ông Nguyễn Anh Tuấn được bầu làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
(Dân trí) - Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.
Sáng 5/3 diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028.
Tại hội nghị, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhất trí 100% bầu ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.
Đồng thời, Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cũng thống nhất cho thôi tham gia Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đối với ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028, do thuyên chuyển công tác.
Trước đó, Bộ Chính trị quyết định để ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương thôi giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, đồng thời điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.
Tiếp đó, Ban thường vụ Đảng ủy Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chỉ định ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.
Ông Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1979, quê Thanh Hóa.
Ông là Ủy viên Trung ương khóa XIII, XIV, có trình độ Tiến sĩ Quản lý Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân ngành Ngân hàng tài chính.
Ông Tuấn là cán bộ đi lên và trưởng thành từ công tác Đoàn, từng trải qua nhiều vị trí như Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
Đầu năm 2021, ông Tuấn trở thành Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam.
Đến tháng 7/2022, ông được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.
Sau đó, tháng 7/2025, ông Nguyễn Anh Tuấn được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.
Đầu năm 2026, ông Nguyễn Anh Tuấn được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.