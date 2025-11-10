Yêu cầu đặc biệt "làm ngày làm đêm, làm thêm ngày nghỉ" của Bộ trưởng

Chiều 10/11, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025–2030. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

Khơi tinh thần đổi mới sáng tạo trong mỗi công chức

Tại hội nghị, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình ghi nhận Hội nghị lần thứ nhất được chuẩn bị chu đáo, tích cực, cơ bản đảm bảo các nội dung yêu cầu đã đề ra và đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy Bộ đạt được trong thời gian qua.

Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị (Ảnh: Hải Long).

Theo đó, trong thời gian qua, toàn Đảng bộ đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt là trong việc sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tập thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ Nội vụ thể hiện sự nhất trí cao, quyết tâm lớn, đoàn kết, đồng lòng trong triển khai nhiệm vụ, bảo đảm sự đồng bộ, thông suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Nội vụ.

Quán triệt tại hội nghị, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình yêu cầu BCH Đảng bộ Bộ Nội vụ cần tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra trong báo cáo kiểm điểm trình Đại hội.

BCH phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể lãnh đạo. Mỗi Ủy viên BCH phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hành động quyết liệt, hiệu quả vì lợi ích chung của tập thể.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng lưu ý việc phân công nhiệm vụ rõ ràng, gắn trách nhiệm với từng cá nhân trong BCH, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đoàn kết, có tinh thần đổi mới, sáng tạo, gắn với nâng cao văn hóa công vụ và hiệu quả hoạt động của ngành.

Đặc biệt, Bộ trưởng gợi mở việc đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp BCH Đảng bộ, đảm bảo việc chuẩn bị tài liệu, nội dung xin ý kiến đầy đủ, ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm. Mỗi Ủy viên BCH phải tham gia đầy đủ, có trách nhiệm và thể hiện chính kiến rõ ràng. Khi đã có nghị quyết thống nhất thì mọi cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc chấp hành và thực hiện đúng.

Áp lực nặng nề 2 tháng cuối năm

Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình yêu cầu BCH lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, và Chỉ thị số 01-CT/ĐU của Đảng ủy Bộ về tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kỷ luật đảng và đạo đức công vụ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động hằng năm (Ảnh: Hải Long).

Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong công việc, thể hiện bản lĩnh, tinh thần cống hiến, góp phần xây dựng Đảng bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Quốc hội, Chính phủ và cấp trên giao phó.

BCH Đảng bộ cũng cần thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm trong công tác cán bộ theo phân cấp quản lý, đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục công khai, minh bạch, công bằng; kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước trong công tác tổ chức, cán bộ.

Đối với Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030, người đứng đầu Đảng ủy Bộ yêu cầu quán triệt sâu sắc mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội thông qua.

Theo đó, BCH cần bám sát 11 chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030, triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhóm nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, cải cách thể chế, phát triển nguồn nhân lực, đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ngành.

Các đơn vị được phân công chủ trì, phối hợp phải chủ động, linh hoạt trong triển khai thực hiện, thường xuyên rà soát, đánh giá, cập nhật tình hình thực tiễn, kịp thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với chủ trương, định hướng của cấp trên. Văn phòng Đảng ủy Bộ được giao hoàn thiện, trình ký ban hành Chương trình hành động theo đúng quy định.

Về Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030, Bộ trưởng nhắc các đơn vị tham mưu và tổ chức thực hiện phải rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm và rõ chất lượng đầu ra.

“Chỉ còn 2 tháng nữa là kết thúc năm 2025, khối lượng công việc rất lớn, rất nặng nề, yêu cầu tiến độ nhanh, trong khi thời gian không cho phép kéo dài. Tôi yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phát huy tinh thần làm việc cao nhất, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là "làm ngày làm đêm, làm thêm ngày nghỉ" để hoàn thành công việc", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng yêu cầu Đảng ủy Bộ phải chủ động rà soát, điều chỉnh nhiệm vụ cho phù hợp với chương trình, kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Chính phủ và tình hình thực tế của Bộ, ngành Nội vụ, bảo đảm lãnh đạo toàn diện, bám sát yêu cầu thực tiễn và có hiệu quả thiết thực.

Hoàn thành đề án cải cách tiền lương

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hải Long).

Theo Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình, định hướng công tác của Bộ Nội vụ đã được thể hiện rất rõ, tập trung vào một số vấn đề lớn trong quý IV/2025. Trong đó, Đảng bộ cần tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ trọng điểm, trong đó nhấn mạnh 8 nhóm nội dung then chốt.

Trước hết là tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, kỷ luật; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Hai là hoàn thiện thể chế, chính sách ngành Nội vụ, đặc biệt trong lĩnh vực công chức, viên chức, tổ chức bộ máy và chính quyền địa phương.

Ba là trình ban hành Nghị định về tổ chức hành chính và biên chế, tham mưu sắp xếp đơn vị sự nghiệp, tiêu chuẩn xác định biên chế phù hợp thực tiễn.

Bốn là chuẩn bị tốt nội dung phục vụ kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Năm là, triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW và 66-NQ/TW, hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Nội vụ.

Sáu là, phát động phong trào thi đua, chuẩn bị chu đáo Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, hướng tới Đại hội XIV của Đảng.

Bảy là, khẩn trương xây dựng Đề án cải cách tiền lương, phụ cấp, giải quyết các vấn đề về việc làm, an toàn lao động, đặc biệt là lao động ngoài nước.

Sau cùng là tổng kết, đánh giá công tác Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 một cách bài bản, khoa học, hiệu quả.

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh trong bối cảnh mới, với nhiều yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề, ngành Nội vụ cần tiếp tục phát huy vai trò tham mưu chiến lược, giữ vững nguyên tắc đoàn kết, kỷ cương và đổi mới trong quản lý nhà nước. Ông lưu ý BCH Đảng bộ phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, khẩn trương, năng động, sáng tạo để Bộ, ngành hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2025, cũng như toàn nhiệm kỳ 2025-2030.

Ảnh: Hải Long