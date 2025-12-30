Bộ trưởng Nội vụ nói về khát vọng lớn chinh phục các nhiệm vụ của năm tới

Nội dung được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bộ Nội vụ chiều 29/12.

Những dấu mốc lịch sử, đáng tự hào

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối nhiệm kỳ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Theo Bộ trưởng, vượt qua những khó khăn chung của bối cảnh quốc tế, những thách thức từ biến đổi khí hậu, hậu quả của thiên tai, lũ lụt, năm 2025 đi qua với nhiều dấu ấn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại của đất nước.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình khái quát những kết quả công tác năm 2025 của ngành (Ảnh: Mạnh Quân).

Với sự chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự quyết liệt của Chính phủ, 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội sẽ đạt và vượt kế hoạch, nhất là mục tiêu tăng trưởng cả năm vượt mục tiêu 8%...

Đặc biệt là năm công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Chính phủ sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, thành lập Đảng bộ cấp tỉnh, cấp xã… Đó là những dấu mốc lịch sử, đáng tự hào của đất nước ta. Ngành Nội vụ đã đóng góp một phần vào thành tựu chung to lớn.

“Hội nghị toàn quốc ngành Nội vụ ngày hôm nay là dịp để chúng ta cùng nhìn lại những kết quả đạt được, chưa đạt được trong năm 2025, cùng chia sẻ về những khó khăn, thách thức, những trăn trở và cùng hướng đến năm 2026 với quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn”, Bộ trưởng khái quát.

7 nhóm kết quả nổi bật

Có thể nói, năm 2025 thực sự là năm với những dấu ấn toàn diện trên mọi mặt công tác của ngành Nội vụ. Người đứng đầu ngành Nội vụ điểm lại 7 kết quả nổi bật.

Một là, tham mưu thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Nền hành chính nhà nước đã có diện mạo mới tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Để bảo đảm cơ sở pháp lý cho quá trình này, Bộ Nội vụ đã tham mưu một số lượng thể chế có thể nói là lớn nhất trong các năm của nhiệm kỳ vừa qua mà nổi bật là 19 Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 6 Luật, 48 Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Hai là, nỗ lực, quyết tâm xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, năng động, trách nhiệm và hiệu quả. Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức với tư duy đột phá.

Cùng với Luật, Bộ Nội vụ đã tham mưu các chùm Nghị định về công vụ, công chức với nhiều đổi mới về tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là đổi mới toàn diện công tác đánh giá công chức.

Bộ trưởng nêu những kết quả nổi bật trong năm qua (Ảnh: Hải Long).

Ba là, tham mưu đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới trong đo lường đánh giá cải cách hành chính, đánh giá sự hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, tạo động lực và áp lực để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước.

Bốn là, phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, chăm lo cho người có công với cách mạng, khẳng định tính ưu việt của chế độ ta.

Bộ Nội vụ đã tham mưu, dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt về đời sống vật chất và tinh thần cho trên 9,2 triệu người có công với cách mạng, trong đó có hơn 1,2 triệu liệt sỹ, gần 140.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 600.000 thương binh, bệnh binh, cùng hàng triệu người là thân nhân liệt sỹ, người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bị địch bắt tù đày, nhiễm chất độc hóa học...

Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" đã trở thành giá trị tinh thần và cốt cách văn hóa tri ân của người Việt, lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội đối với người có công với đất nước.

Năm là, xây dựng và phát huy vai trò của lao động, việc làm, tạo nền tảng vững chắc để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Bộ đã tham mưu nhiều chủ trương, chính sách chăm lo đời sống, tạo việc làm bền vững, nâng cao năng suất, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động; xây dựng và phát triển thị trường lao động hiện đại, linh hoạt, hội nhập, tạo động lực chủ yếu cho tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội và hội nhập quốc tế.

Công tác đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đạt kết quả tích cực. Nỗ lực của ngành Nội vụ đã góp phần đưa đất nước nằm trong nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới trong năm 2025.

Sáu là, tiếp tục tham mưu về chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội với tư duy thực tiễn, khả thi. Bộ đã tham mưu hoàn thiện chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực.

Đồng thời triển khai chính sách bảo hiểm xã hội làm trụ cột xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng, linh hoạt, bao trùm, bền vững và toàn diện, góp phần ổn định xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bảy là, phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực thôi thúc, cổ vũ toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng làm nên những kỳ tích to lớn. Tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước.

Sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền 2 cấp là nội dung quan trọng được Bộ Nội vụ tham mưu (Ảnh minh họa: DT).

Nhiều phong trào thi đua yêu nước có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc"; “450 ngày đêm chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”… tạo động lực tinh thần to lớn, khơi dậy mạnh mẽ truyền thống thi đua yêu nước.

Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cũng thẳng thắn nhìn nhận còn không ít những hạn chế, tồn tại và những khó khăn vướng mắc đặt ra từ thực tiễn.

Theo đó, Bộ trưởng quán triệt cần phải nghiêm túc nhận diện để khẩn trương khắc phục, tháo gỡ điểm nghẽn, đặc biệt là công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ.

Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, năm bắt đầu của kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, khát vọng về tăng trưởng 2 con số đang thôi thúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng nỗ lực vươn lên, tổ chức đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp…

Theo đó, Bộ trưởng cho biết, nhiệm vụ của ngành Nội vụ năm 2025 là rất nặng nề. Đứng trước yêu cầu nhiệm vụ, hơn lúc nào hết, ngành Nội vụ cần có quyết tâm cao hơn, có khát vọng lớn hơn, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực dự báo, chủ động nắm bắt tình hình từ sớm, từ xa để kịp thời tham mưu cho cấp có thẩm quyền giải quyết tốt những vấn đề đặt ra từ thực tiễn của đất nước.

Lĩnh hội đầy đủ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ

Phát biểu tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình bày tỏ niềm vui khi hội nghị được nghe những đánh giá, nhận định sâu sắc, toàn diện của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình.

Phó Thủ tướng đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những kết quả quan trọng, nổi bật mà Bộ Nội vụ và toàn ngành Nội vụ đạt được trong năm 2025 đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức đặt ra đối với ngành trong thời gian tới.

Bộ trưởng trân trọng tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ các ý kiến chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Chính phủ (Ảnh: Hải Long).

Theo Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đã có những chỉ đạo cụ thể, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026 và những năm tiếp theo.

Thay mặt lãnh đạo Bộ và toàn ngành Nội vụ, Bộ trưởng trân trọng tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ các ý kiến chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Chính phủ.

Ông khẳng định đó là kết luận quan trọng của hội nghị đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ sẽ cụ thể hóa các chỉ đạo này thành nhiệm vụ trong chương trình công tác năm 2026 và tổ chức triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng cho biết, hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến phát biểu trách nhiệm, tâm huyết, sát thực tiễn của đại diện các địa phương. Đây là những ý kiến quan trọng, góp phần làm rõ thêm những vấn đề đặt ra trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành.

Bộ trưởng trân trọng cảm ơn và khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc để hoàn thiện hơn nữa công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ và toàn ngành Nội vụ trong thời gian tới.