Toàn cảnh Hội nghị Bộ trưởng Lao động Việt Nam - Lào lần thứ 9

Hội nghị Bộ trưởng Lao động Việt Nam - Lào lần thứ 9 diễn ra sáng 12/11 tại Ninh Bình.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Đỗ Thanh Bình và Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Phosay Sayasone đồng chủ trì hội nghị. Tham dự còn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Ninh Bình Mai Văn Tuất và các lãnh đạo của hai Bộ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình phát biểu khai mạc Hội nghị Bộ trưởng lao động Việt Nam - Lào lần thứ 9.

Bộ trưởng cho biết, Đảng và Nhà nước Việt Nam có chủ trương kiên định, nhất quán trong quan hệ với Lào, coi đây là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Hai nước luôn không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện.

Nhìn lại chặng đường hợp tác giữa hai Bộ kể từ năm 1963, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình đánh giá, trải qua hơn 60 năm, các hợp tác đã phát triển lên một tầm cao mới. Hai Bộ đã đều đặn duy trì tổ chức các Hội nghị Bộ trưởng định kỳ 2 năm một lần.

Nhấn mạnh về những thành tựu cụ thể minh chứng cho hiệu quả hợp tác, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình thông tin, trong lĩnh vực đào tạo, hàng trăm cán bộ Lào đã được hỗ trợ thông qua các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn học tập và nghiên cứu cũng như các học bổng đào tạo ngắn, trung và dài hạn, góp phần nâng cao năng lực quản lý và phát triển kỹ năng tại Lào.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Phosay Sayasone cho biết, bối cảnh khu vực và quốc tế hiện diễn biến phức tạp, nhanh chóng và khó lường đã ảnh hưởng trực tiếp đến các quốc gia trên thế giới, trong đó có Lào.

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, chính quyền địa phương, sự đóng góp của toàn xã hội, sự hỗ trợ của các nước bạn bè và các tổ chức quốc tế, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Lào đã từng bước phục hồi và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Ninh Bình Mai Văn Tuất phát biểu tại hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy báo cáo kết quả Hội nghị quan chức cấp cao chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng. Nội dung báo cáo gồm trao đổi và chia sẻ chính sách về lao động, việc làm, người có công và chuyển đổi số. Bên cạnh đó là nội dung đánh giá kết quả hợp tác 2024-2025 và kế hoạch hợp tác năm 2026-2027.

Hai Bộ trưởng cùng điều hành, trao đổi về các nội dung của hội nghị.

Ngay sau bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào và phát biểu kết luận của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam là lễ ký kết các văn kiện giữa hai Bộ.

Nội dung ký kết gồm bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực lao động và người có công giữa hai Bộ và biên bản Hội nghị Bộ trưởng.