Sinh con thứ ba có được nghỉ thai sản 7 tháng không?

Tại chương trình doanh nghiệp đối thoại cùng Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM, đại diện một doanh nghiệp đặt vấn đề: “Hiện mình có chế độ người lao động sinh con thứ hai thì được nghỉ thai sản 7 tháng. Vậy nếu người lao động sinh con thứ ba thì sao? Có được hưởng chế độ nghỉ thai sản 7 tháng như sinh con thứ hai không?”.

Trả lời doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Hồng Thảo, Trưởng phòng Chế độ BHXH TPHCM, cho biết: “Theo Khoản 1 Điều 29 của Luật Dân số có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 sắp tới thì có quy định trường hợp sinh con thứ hai, lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 7 tháng. Nhưng trường hợp sinh con thứ ba thì chưa rõ ràng”.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thảo, Trưởng phòng Chế độ BHXH TPHCM (Ảnh: Tùng Nguyên).

Theo bà Hồng Thảo, nếu Luật Dân số quy định là sinh từ con thứ hai trở lên được nghỉ thai sản 7 tháng thì rõ ràng. Nhưng ở đây chỉ quy định là trường hợp sinh con thứ hai, lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 7 tháng.

Do đó, bà Hồng Thảo đề nghị người lao động chờ đợi đến khi Luật Dân số có hiệu lực, có các nghị định hướng dẫn thi hành luật thì điều khoản này sẽ có quy định chi tiết hơn.

“Vấn đề này phải chờ nghị định hướng dẫn cụ thể thì chúng tôi mới có thể trả lời được. Hiện BHXH TPHCM cũng đang đề xuất bổ sung thêm quy định nghỉ thai sản 7 tháng này vào Luật BHXH. Vì hiện Luật BHXH quy định lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng, trường hợp sinh đôi thì mỗi con được nghỉ thêm 1 tháng nhưng mà chưa có nội dung này. Chúng tôi đề xuất sửa đổi bổ sung Luật BHXH cho đồng bộ với Luật Dân số có hiệu lực từ tháng 7 tới”, bà Hồng Thảo cho biết.