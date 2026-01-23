Chế độ thai sản thay đổi lớn trong năm 2026

Chế độ thai sản đối với người lao động hiện nay được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và Bộ luật Lao động năm 2019.

Tuy nhiên, để khuyến khích phụ nữ sinh con, Luật Dân số đã điều chỉnh các điều khoản liên quan đến chế độ thai sản tại Luật Bảo hiểm xã hội và Bộ luật Lao động.

Luật Dân số có hiệu lực từ ngày 1/7 nên những điều chỉnh trên sẽ có hiệu lực từ thời điểm này, chia chế độ thai sản năm 2026 thành 2 giai đoạn: Trước và sau ngày 1/7.

Quyền lợi thai sản khi sinh con thứ hai tăng cao từ ngày 1/7 (Ảnh minh họa: Tùng Nguyên).

Tăng thời gian nghỉ thai sản lên 7 tháng khi sinh con thứ hai

Chế độ nghỉ thai sản hiện hành được quy định tại Điều 139 Bộ luật Lao động. Theo Khoản 1 Điều 139, lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 2 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng.

Tuy nhiên, tại Khoản 1 Điều 39, Luật Dân số đã sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 139 của Bộ luật Lao động như sau: “Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng; trường hợp sinh con thứ hai, lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 7 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 2 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng”.

Như vậy, từ ngày 1/7, trường hợp lao động nữ sinh con thứ hai sẽ được nghỉ thai sản 7 tháng.

Tăng thời gian nghỉ việc cho lao động nam khi vợ sinh con thứ hai

Điều 53 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định rõ hơn thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Khoản 2 Điều 53 quy định lao động nam đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trong 5 ngày làm việc.

Nếu vợ sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi thì thời gian nghỉ là 7 ngày làm việc.

Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc. Trường hợp sinh ba trở lên thì được nghỉ thêm 3 ngày làm việc cho mỗi con tính từ con thứ ba trở đi.

Trường hợp vợ sinh đôi phải phẫu thuật thì lao động nam được nghỉ 14 ngày làm việc. Trường hợp sinh ba trở lên phải phẫu thuật thì được nghỉ thêm 3 ngày làm việc cho mỗi con tính từ con thứ ba trở đi.

Tuy nhiên, tại Khoản 2 Điều 39, Luật Dân số đã sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 53 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 như sau: “Trường hợp vợ sinh đôi hoặc vợ sinh con thứ hai thì được nghỉ 10 ngày làm việc. Trường hợp sinh ba trở lên thì được nghỉ thêm 3 ngày làm việc cho mỗi con tính từ con thứ ba trở đi”.

Như vậy, từ ngày 1/7, nếu vợ sinh con thứ hai thì lao động nam được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trong 10 ngày làm việc chứ không phải 5 ngày như quy định hiện hành.