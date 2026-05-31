Hàng triệu người được tính lại lương, phụ cấp từ 1/7

Nhiều nhóm đối tượng áp dụng mức lương cơ sở mới

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 13/2026/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Theo thông tư, các đối tượng được áp dụng gồm cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước; viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập; cán bộ, công chức, viên chức được cử đến làm việc tại các hội, tổ chức phi chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế nhưng vẫn hưởng lương theo bảng lương của Nhà nước.

Người hưởng lương làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí cũng thuộc diện áp dụng.

Ngoài ra, thông tư còn áp dụng với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hưởng hoạt động phí; người làm việc trong tổ chức cơ yếu; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp áp dụng hoặc có thỏa thuận xếp lương theo quy định của Nhà nước.

Một số trường hợp đặc thù cũng được áp dụng để tính mức đóng, hưởng bảo hiểm xã hội và giải quyết các chế độ liên quan đến tiền lương như người đi học, thực tập, công tác, điều trị, điều dưỡng; người trong thời gian thử việc; người đang bị tạm đình chỉ công tác, tạm giữ hoặc tạm giam.

Tổng quan cách tính lương theo thông tư mới (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Cách tính lương, phụ cấp từ ngày 1/7

Thông tư quy định mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng mỗi tháng là căn cứ để tính lương, phụ cấp và hệ số chênh lệch bảo lưu từ ngày 1/7.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện áp dụng, mức lương được xác định bằng mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng nhân với hệ số lương hiện hưởng.

Ví dụ, người có hệ số lương 4,0 sẽ có mức lương là 10,12 triệu đồng một tháng, chưa bao gồm các khoản phụ cấp.

Đối với các khoản phụ cấp được tính theo hệ số, mức phụ cấp được xác định bằng mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng nhân với hệ số phụ cấp hiện hưởng.

Riêng các khoản phụ cấp tính theo tỷ lệ phần trăm được xác định trên cơ sở mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), sau đó nhân với tỷ lệ phần trăm phụ cấp theo quy định.

Thông tư cũng nêu rõ các khoản phụ cấp đang được quy định bằng số tiền cụ thể sẽ tiếp tục giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Đối với trường hợp có hệ số chênh lệch bảo lưu, mức tiền chênh lệch bảo lưu được tính bằng mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng nhân với hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng.

Quỹ phụ cấp thôn, tổ dân phố cũng được tính lại

Không chỉ tiền lương và phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức, một số khoản chi trả khác cũng được điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới.

Theo đó, hoạt động phí đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được xác định bằng mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng nhân với hệ số hoạt động phí theo quy định.

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán cho mỗi thôn, tổ dân phố sẽ được tính theo mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng mỗi tháng.

Thông tư cũng quy định các khoản trích nộp và các chế độ được hưởng tính theo mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tương ứng từ ngày 1/7.

Đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, việc thực hiện mức lương cơ sở sẽ do hai bộ hướng dẫn. Các trường hợp còn lại trong tổ chức cơ yếu thực hiện theo cách tính chung quy định tại thông tư.

Thông tư 13/2026/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 1/7 và thay thế Thông tư số 07/2024/TT-BNV.