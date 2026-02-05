Khi nào được nghỉ thai sản 7 tháng?

Chế độ thai sản ngày càng tốt hơn (Ảnh: AI).

Bà Lệ vừa sinh con thứ hai vào tháng 1/2026. Gửi câu hỏi đến Cổng thông tin Chính phủ, bà Lệ thắc mắc: “Tôi được biết Nhà nước đang xem xét điều chỉnh thời gian nghỉ thai sản lên 7 tháng, tuy nhiên tôi chưa rõ thời điểm hiệu lực của quy định này. Xin hỏi, tôi có thuộc diện được áp dụng chế độ nghỉ thai sản 7 tháng không?”.

Trả lời bà Lệ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết việc nghỉ thai sản 7 tháng được quy định tại Luật Dân số năm 2025, có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2026.

Theo đó, Luật Dân số năm 2025 có sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến công tác dân số tại Khoản 1 Điều 29 để khuyến khích phụ nữ sinh con thứ hai.

Cụ thể, Luật Dân số năm 2025 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 139 Bộ luật Lao động như sau: “Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng; trường hợp sinh con thứ hai, lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 7 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 2 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng”.

Quy định mới theo sửa đổi trên sẽ thi hành khi Luật Dân số năm 2025 có hiệu lực, tức là từ ngày 1/7/2026.

Đối chiếu với quy định nêu trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết bà Lệ chưa thuộc trường hợp áp dụng nghỉ chế độ thai sản 7 tháng vì quy định này có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, còn bà Lệ sinh con vào tháng 1/2026.