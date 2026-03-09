Nhận con nuôi cũng được hưởng trợ cấp thai sản

Gửi câu hỏi đến cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH), bà Mây cho biết: “Tôi nhận nuôi con nuôi ngày 13/10/2025, có biên bản làm việc viết tay của chính quyền, có dấu. Ngày 12/11/2025, tôi được cấp giấy chứng nhận nuôi con nuôi. Ngày 17/11/2025, con của tôi có giấy khai sinh, tên bố mẹ bổ sung ở mặt sau giấy khai sinh của con”.

Nêu những thông tin cụ thể của mình, bà Mây muốn biết trong trường hợp này bà được hưởng trợ cấp thai sản thế nào? Có thể tính thời gian bắt đầu nghỉ thai sản từ thời điểm nào?

Người lao động nhận con nuôi cũng được hưởng chế độ thai sản nếu đủ điều kiện (Ảnh minh họa: AI).

Trả lời bà Mây, BHXH Việt Nam cho biết đối tượng và điều kiện hưởng chế độ thai sản được quy định cụ thể tại Điều 50 Luật BHXH.

Theo đó, người lao động tham gia BHXH bắt buộc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi là một trong những đối tượng được hưởng chế độ thai sản. Điều kiện để người lao động được hưởng chế độ thai sản là phải đóng BHXH bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng liền kề trước khi nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi.

Về chế độ thai sản khi nhận nuôi con nuôi trong trường hợp này, Điều 56 Luật BHXH quy định người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản kể từ ngày giao nhận con nuôi cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi.

Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH bắt buộc, cùng đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì chỉ cha hoặc mẹ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Trong trường hợp người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi đủ điều kiện được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản nhưng không nghỉ việc thì họ chỉ được hưởng trợ cấp một lần theo quy định tại Điều 58 Luật BHXH.

Theo Khoản 4 Điều 58 Luật BHXH, mức trợ cấp một lần cho mỗi con mà người lao động nhận trong trường hợp này là bằng 2 lần mức tham chiếu tại tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Hiện mức tham chiếu được xác định bằng mức lương cơ sở, tức là 2.340.000 đồng/tháng. Như vậy, mức trợ cấp một lần cho mỗi con là 2 x 2.340.000 đồng = 4.680.000 đồng.

Về hồ sơ đề nghị hưởng chế độ thai sản, BHXH Việt Nam cho biết được quy định tại Khoản 4 Điều 61 Luật BHXH.

Theo đó, hồ sơ đề nghị hưởng chế độ thai sản đối với người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi bao gồm bản sao giấy chứng nhận nuôi con nuôi và biên bản giao nhận con.