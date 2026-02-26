Một năm có được nghỉ dưỡng sức thai sản 2 lần?

Tháng 2/2025, chị Linh sinh con thứ nhất, đã được giải quyết chế độ thai sản và nghỉ dưỡng sức.

Đến tháng 10/2025, chị bị sảy thai khi mang thai con thứ hai, đã nghỉ hết chế độ thai sản.

Tuy nhiên, khi chị đề nghị hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức thai sản thì bộ phận nhân sự của công ty thông báo không được nghỉ dưỡng sức vì không được nghỉ chế độ này 2 lần trong 1 năm.

Chị Linh thắc mắc: “Trả lời của công ty như vậy có đúng không?”.

Lao động nữ được hưởng nhiều quyền lợi khi sinh con (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Trả lời chị Linh, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản được quy định tại Điều 60 Luật BHXH năm 2024.

Theo đó, trong thời gian 30 ngày kể từ ngày hết thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, lao động nữ chưa phục hồi sức khỏe thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ.

Thông tư số 12/2025/TT-BNV của Bộ Nội vụ (quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc) quy định việc tính, việc xác định điều kiện đối với từng trường hợp được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản tại Điều 11.

Theo đó, thời gian tối đa nghỉ việc hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản được tính cho từng lần nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Đối chiếu với quy định nêu trên, BHXH Việt Nam cho biết: “Trường hợp bà Linh bị sảy thai con thứ hai vào tháng 10/2025, mà trong thời gian 30 ngày kể từ ngày hết thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định chưa phục hồi sức khỏe thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe”.