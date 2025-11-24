Chi tiết mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở

Tại kỳ họp thứ 5 khoá X (nhiệm kỳ 2021-2026), HĐND TPHCM đã thông qua Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và mức chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố.

Theo đó, mỗi khu phố, ấp, khu dân cư tại các đơn vị hành chính cấp xã đều thành lập 1 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

Đối với các khu phố, ấp, khu dân cư có quy mô đến 2.700 nhân khẩu được bố trí 3 thành viên, bao gồm: 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 1 tổ viên.

Đối với các khu phố, ấp, khu dân cư có trên 2.700 đến 3.600 nhân khẩu được bố trí thêm 1 tổ viên. Sau đó, cứ tăng thêm đủ 900 nhân khẩu thì bố trí tăng thêm 1 tổ viên.

Nghị quyết cũng quy định mức chi cho cá nhân các thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự như sau:

Cụ thể, mức chi cho cá nhân các thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự gồm 4 phần.

Thứ nhất là mức hỗ trợ, bao gồm: Hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho tổ trưởng là 6.500.000 đồng/người/tháng, tổ phó là 6.300.000 đồng/người/tháng, tổ viên là 6.000.000 đồng/người/tháng; hỗ trợ 100% số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trên mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng và hỗ trợ 100% tiền đóng bảo hiểm y tế hằng năm.

Thứ hai là mức bồi dưỡng theo điều kiện làm việc. Khi làm nhiệm vụ từ 22h ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau được bồi dưỡng 150.000 đồng/người/đêm, không quá 10 đêm/người/tháng. Khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động được bồi dưỡng 150.000 đồng/người/ngày. Khi làm nhiệm vụ vào ngày nghỉ, ngày lễ được bồi dưỡng 600.000 đồng/người/ngày.

Thứ ba là mức tiền bồi dưỡng ngày công lao động tăng thêm. Cụ thể, khi làm nhiệm vụ tại những nơi thuộc khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoặc tại đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng được hưởng mức tiền bồi dưỡng ngày công lao động tăng thêm 70.000 đồng/ngày/người.

Cuối cùng, thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được mua trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận... với mức chi không quá 4.000.000 đồng/người/năm.