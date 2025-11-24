Thẩm quyền của chủ tịch xã trong điều động, biệt phái công chức, viên chức

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ký quyết định phân cấp thẩm quyền trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quản lý của UBND tỉnh.

Tại quyết định này, UBND tỉnh Nghệ An phân cấp thẩm quyền cho UBND xã, phường phê duyệt đề án vị trí việc làm, đề án tinh giản biên chế của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý.

Ông Cao Anh Đức, Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An trong một buổi tiếp công dân (Ảnh: Hoàng Lam).

Căn cứ phê duyệt kế hoạch tuyển dụng của UBND tỉnh, UBND cấp xã thực hiện tiếp nhận, tuyển dụng công chức của chính quyền địa phương cấp xã; thực hiện việc tiếp nhận, tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền.

UBND cấp xã tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II trở xuống đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp xã sau khi được UBND tỉnh phê duyệt nội dung đề án và chỉ tiêu xét thăng hạng.

Tại quyết định này, chủ tịch UBND tỉnh cũng phân cấp thẩm quyền cho chủ tịch cấp xã trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm ban hành kế hoạch và quyết định điều động, luân chuyển, biệt phái đối với công chức giữa các phòng chuyên môn và tổ chức thuộc chính quyền cấp xã.

Người đứng đầu bộ máy chính quyền địa phương ban hành kế hoạch và quyết định điều động đối với viên chức giữa các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp xã.

Theo quyết định mới nhất của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND cấp xã có quyền điều động, luân chuyển, biệt phái công chức, viên chức thuộc UBND xã (Ảnh: Hoàng Lam).

Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền ban hành quyết định chuyển xếp lương, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với thủ trưởng, phó thủ trưởng, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I (trừ hạng I tương đương chuyên viên cao cấp) của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý.

Chủ tịch UBND xã có thẩm quyền ban hành quyết định nghỉ hưu, thôi việc đối với công chức, thủ trưởng, phó thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật.

Tại quyết định này, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phân cấp các cơ quan chuyên môn và tổ chức hành chính thuộc UBND tỉnh (cấp sở) và đơn vị sự nghiệp công lập về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền một cách chi tiết.

Riêng Sở Nội vụ căn cứ kết quả tuyển dụng được UBND tỉnh phê duyệt, có thẩm quyền ban hành quyết định tuyển dụng công chức theo quy định và quyết định điều động, biệt phái cán bộ, công chức từ cơ quan, địa phương này đến cơ quan, địa phương khác.