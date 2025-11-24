Bộ Nội vụ hướng dẫn nguyên tắc xác định biên chế giai đoạn 2026-2031

Bộ Nội vụ vừa ban hành công văn về việc đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 theo vị trí việc làm. Kèm theo công văn này, Bộ đã gửi kèm Nguyên tắc, định hướng đề xuất nhu cầu biên chế giai đoạn 2026-2031 đến các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để các đơn vị có cơ sở thống nhất triển khai việc tổng hợp đề xuất biên chế theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương.

Yêu cầu về tinh giản công chức, ổn định biên chế giáo dục và y tế

Theo tài liệu này, biên chế công chức và viên chức của giai đoạn mới đều không được vượt quá mức đã được cấp có thẩm quyền giao trong giai đoạn 2022-2026.

Đối với biên chế công chức, việc đề xuất phải dựa trên các tiêu chí về chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm; cơ cấu tổ chức và phạm vi quản lý; khối lượng công việc và mức độ hiện đại hóa của cơ quan, đặc biệt là khả năng ứng dụng chuyển đổi số; đồng thời xem xét thêm tính chất công việc và thực trạng đội ngũ hiện có.

Ở địa phương, việc xác định nhu cầu còn phải tính đến phân loại đơn vị hành chính, quy mô dân số, số lượng xã, cũng như các yếu tố đặc thù về địa lý - xã hội như vùng biên giới, hải đảo, tôn giáo, dân tộc.

Về định hướng giai đoạn mới, Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ, ngành ở Trung ương thực hiện cắt giảm biên chế theo mức độ sắp xếp tổ chức: những đơn vị thực hiện hợp nhất theo tổng kết Nghị quyết 18 phải giảm 15% biên chế công chức, còn các đơn vị không hợp nhất giảm 5%.

Tại địa phương, các tỉnh không sáp nhập sẽ giảm 5% tổng biên chế; trong khi các tỉnh mới hình thành trên cơ sở hợp nhất hai đơn vị phải giảm 15%, và tỉnh hợp nhất từ ba đơn vị phải giảm 20%, đồng thời có xem xét đến điều kiện kinh tế - xã hội hoặc khả năng tự cân đối ngân sách.

Riêng cấp xã, nhu cầu biên chế được xác định theo cơ cấu vị trí việc làm của từng chức danh.

Với biên chế viên chức, Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ, ngành giảm tối thiểu 10% biên chế so với mức được giao đến hết năm 2026, phù hợp với lộ trình tăng tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tại địa phương, biên chế viên chức ở hai lĩnh vực giáo dục và y tế sẽ được giữ ổn định, kể cả số bổ sung trong giai đoạn 2022-2026 nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện Nghị quyết 71 và 72 của Bộ Chính trị.

Các lĩnh vực còn lại tiếp tục giảm tối thiểu 10%, sau khi trừ đi số biên chế viên chức giáo dục và y tế đã được giao cho các đơn vị sự nghiệp của hai ngành này.

Biên chế công chức và viên chức của giai đoạn mới đều không được vượt quá mức đã được cấp có thẩm quyền giao trong giai đoạn 2022-2026 (Ảnh minh họa: Hoài Sơn).

Yêu cầu gửi đề xuất biên chế trước ngày 26/11

Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương hoàn thiện báo cáo đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 theo vị trí việc làm.

Việc này được triển khai theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, thể hiện tại Công văn 9151-CV/BTCTW ngày 29/7/2025 và Công văn 9671-CV/BTCTW ngày 17/9/2025 của Ban Tổ chức Trung ương. Hai công văn yêu cầu các đơn vị rà soát thực trạng biên chế, đánh giá mức độ đáp ứng nhiệm vụ, xác định tình trạng thừa - thiếu và cập nhật lại danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh, định mức số lượng người làm việc sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành và địa phương báo cáo theo các biểu mẫu kèm theo. Hồ sơ phải gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 26/11. Sau thời hạn này, đơn vị không gửi báo cáo sẽ phải tự chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền. Tổng số vị trí việc làm đề xuất cũng không được vượt quá số lượng đã được Bộ Nội vụ và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực hướng dẫn.