Ông Nguyễn Khắc Toàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Ngày 16/9, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp lần thứ 2 để họp bàn, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Về công tác nhân sự, Hội đồng nhân dân tỉnh đã làm thủ tục miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và bầu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII (Ảnh: Trung Thi).

Theo đó, các đại biểu Hội đồng nhân dân đã biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đối với ông Trần Quốc Nam; miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa đối với ông Nguyễn Khắc Toàn vì lý do chuyển công tác.

Kỳ họp tiến hành bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Kết quả kiểm phiếu, 100% đại biểu tham dự kỳ họp đồng ý bầu ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Khắc Toàn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Trung Thi).

Ông Nguyễn Khắc Toàn, 55 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa là Cử nhân Luật Tư pháp, Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

Ông Toàn từng giữ các chức vụ Bí thư Thành ủy Cam Ranh (cũ), tỉnh Khánh Hòa; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa. Từ năm 2021 đến nay, ông Toàn giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa.