Khánh Hòa có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 27/8, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức kỳ họp chuyên đề khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Huyền (ở giữa) tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Anh Bảo).

Theo đó, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã bầu và biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Huyền.

Ông Lê Huyền (53 tuổi, quê ở Gia Lai) có trình độ chuyên môn Kỹ sư Quản lý đất đai, Cử nhân Hành chính, Thạc sĩ Quản lý kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi sáp nhập tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận, ông Lê Huyền là Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026.

Như vậy, đến thời điểm này, UBND tỉnh Khánh Hòa có một chủ tịch là ông Trần Quốc Nam và 4 phó chủ tịch là các ông Trần Hòa Nam, Trịnh Minh Hoàng, Nguyễn Long Biên và Lê Huyền.