Chính thức đề xuất tăng mức trợ cấp cho người từ 75 tuổi không có lương hưu

UBND TP Hà Nội chính thức trình dự thảo Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và chính sách trợ giúp xã hội của thành phố.

Theo đó, Hà Nội đề xuất tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 500.000 đồng/tháng lên 650.000 đồng/tháng, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2026 nếu được HĐND TP thông qua.

Mức này dự kiến sẽ chi cho đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; đối tượng đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội của thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó còn có đối tượng đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định tại Nghị định số 176/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội.

Mức chuẩn trợ giúp xã hội làm căn cứ để xác định: Mức trợ cấp xã hội hằng tháng; mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; mức trợ cấp nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Sở Y tế quản lý; các mức trợ giúp xã hội khác.

Theo đó, dự thảo Nghị quyết bổ sung nhóm đối tượng đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo Nghị định số 176/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định, chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội được áp dụng mức chuẩn trợ giúp xã hội của thành phố. Nhóm này cũng sẽ được nhận quà Tết như các đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội đặc thù khác.

Theo Nghị định 176/2025/NĐ-CP, từ ngày 1/7, người đủ 75 tuổi trở lên sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội nếu không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, hoặc đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí.

Hiện nay, Hà Nội có 282.689 người đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội hằng tháng tại cộng đồng, trong đó bảo trợ xã hội là 119.679 người; người cao tuổi từ đủ 80 tuổi đang hưởng bảo trợ xã hội chuyển sang trợ cấp hưu trí xã hội là 84.371 người; người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội mới từ tháng 7 năm 2025 là 78.639 người.

Bên cạnh đó, 3.117 người đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập của thành phố.

Hà Nội cũng dự kiến kinh phí thực hiện theo mức chuẩn trợ giúp xã hội mới là hơn 199 tỷ đồng/tháng.