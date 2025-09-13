94,5 tỷ đồng dành cho 4 phó giám đốc sở, 95 cán bộ nghỉ hưu sớm, thôi việc

Ngày 12/9, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa xác nhận, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã ký quyết định phê duyệt danh sách 99 cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc, đồng thời bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị trong năm 2025 để thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định số 178 và Nghị định số 67 của Chính phủ.

Theo quyết định, đợt này có 99 cán bộ được hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ thôi việc. Tổng kinh phí chi trả và hỗ trợ cho các trường hợp nêu trên là hơn 94,5 tỷ đồng.

Cán bộ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa (Ảnh minh họa: Trung Thi).

Nguồn kinh phí thực hiện được lấy từ quỹ cải cách tiền lương cấp tỉnh với số tiền hơn 86 tỷ đồng và nguồn thu từ hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là gần 8,2 tỷ đồng.

Trong số 99 trường hợp, đơn vị có số cán bộ nghỉ nhiều nhất là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với 30 người, ít nhất là Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh, chỉ 1 người.

Mức chi chế độ, chính sách đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc thấp nhất là hơn 233 triệu đồng, cao nhất được gần 2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đợt này có 4 cán bộ giữ chức phó giám đốc các sở tại tỉnh Khánh Hòa nghỉ hưu trước tuổi. Trong đó Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2 người, Sở Giáo dục và Đào tạo 1 người, Sở Dân tộc và Tôn giáo 1 người.