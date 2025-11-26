Lịch chi trả lương hưu đặc biệt trong tháng 12 của 4 tỉnh

Mới đây, Chính phủ giao Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 12/2025, tháng 1 và tháng 2/2026) vào kỳ chi trả tháng 12/2025 đối với 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Việc này nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách tại vùng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ, lụt khắc phục hậu quả và đón Tết Nguyên đán 2026.

Trước đó, trên tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã ký ban hành Công văn số 18149/BTC-NSNN, yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Tài chính khẩn trương hướng dẫn, xử lý các nội dung về khắc phục thiệt hại do thiên tai.

Người dân nhận lương hưu hằng tháng (Ảnh: Hoa Lê).

Trong đó, Bộ này chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam tập trung thực hiện tốt công tác giải quyết, chi trả các chế độ; thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, kịp thời, tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia, thụ hưởng chính sách, đặc biệt là người dân các tỉnh miền Trung bị lũ, lụt gần đây.

Ngày 23/11, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 3090/BHXH-TCKT báo cáo Bộ Tài chính về việc đề xuất một số giải pháp nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách tại một số vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ vừa qua.

Cụ thể, chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp trong kỳ chi trả tháng 12/2025; Chủ động cấp thẻ bảo hiểm y tế, gia hạn thẻ trên hệ thống dữ liệu, bảo đảm người tham gia được khám chữa bệnh không gián đoạn.

Bên cạnh đó, đơn vị này sẽ phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để cấp thuốc tối thiểu 2 tháng và tối đa 90 ngày cho bệnh nhân mắc bệnh mạn tính bị mất thuốc do ngập lụt và bão, sau đó hướng dẫn đi khám lại theo đúng quy định.

Bảo hiểm xã hội các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan, đặc biệt là các cơ sở y tế đảm bảo thông suốt quyền lợi, tạo thuận lợi cho người thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội và người dân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Theo quy định, lịch chi trả lương hưu hằng tháng qua tài khoản sẽ bắt đầu từ ngày mùng 2. Trong trường hợp ngày mùng 2 trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, việc chi trả sẽ bắt đầu từ ngày làm việc tiếp theo đầu tiên sau ngày nghỉ, ngày lễ, chậm nhất vào ngày mùng 5 hằng tháng.