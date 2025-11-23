Cách tính lương hưu của công chức

Bà Huyền (SN 1973) là công chức làm việc tại Văn phòng UBND tỉnh, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 28 năm.

Bà Huyền hỏi: “Tại thời điểm tôi nghỉ hưu theo chế độ thì tiền lương hưu được hưởng xét theo 72 tháng cuối có đúng không?”.

Công chức có cách tính lương hưu riêng (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn).

Theo BHXH Việt Nam, vấn đề bà Huyền hỏi được quy định tại Điều 72 Luật BHXH quy định về mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần.

Theo đó, cách tính mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH được chia thành 3 nhóm khác nhau.

Thứ nhất, người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của toàn bộ thời gian tham gia BHXH.

Thứ hai, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của số năm đóng BHXH trước khi nghỉ hưu, tùy vào thời điểm bắt đầu đóng BHXH. Cụ thể như sau:

Cuối cùng, nếu người lao động vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH theo quy định trên.

Lương hưu của bà Huyền sẽ được tính bằng cách nhân tỷ lệ hưởng lương hưu (tính theo số năm đóng BHXH) với bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH (tính theo thời điểm bắt đầu tham gia BHXH).