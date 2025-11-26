Trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp BHXH cho người dân 4 tỉnh thiên tai

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 380 về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực miền Trung.

Phạm vi, đối tượng hỗ trợ là người dân, người lao động, người yếu thế, hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp tại các địa bàn thuộc khu vực miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão số 12, 13 và mưa lũ tháng 10, tháng 11, bao gồm các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hoà, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng (các tỉnh, thành phố).

Thời gian hỗ trợ từ nay đến hết 31/12.

Người dân xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bàng hoàng sau trận mưa lũ lịch sử (Ảnh: Nam Anh).

Cuối tháng 10 và tháng 11 vừa qua, các địa phương từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng đã liên tiếp bị thiên tai, bão, lũ, đặc biệt là đợt mưa lũ lịch sử trên diện rộng sau bão số 12 và bão số 13 đã gây ngập lụt, thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa, trường học, cơ sở hạ tầng thiết yếu như điện, viễn thông, giao thông, thủy lợi…

Chính phủ quán triệt ưu tiên cao nhất là bảo vệ tính mạng, sức khỏe và sớm ổn định đời sống nhân dân, không để ai thiếu chỗ ở, không để ai bị đói, bị rét, không để các cháu học sinh thiếu trường lớp, không để người ốm thiếu chỗ chữa bệnh.

Công tác khắc phục hậu quả thiên tai, theo yêu cầu của Chính phủ, phải được thực hiện với tinh thần chủ động, khẩn trương, kịp thời và hiệu quả.

Cùng với việc huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, các quỹ, nguồn viện trợ, Chính phủ kêu gọi sự ủng hộ của doanh nghiệp, nhà hảo tâm theo phương châm "ai có công giúp công, ai có của giúp của".

“Bảo đảm công tác cứu trợ, hỗ trợ được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tránh tiêu cực, lãng phí”, nghị quyết của Chính phủ nêu rõ.

Nêu nhiệm vụ cụ thể, Chính phủ yêu cầu các địa phương bằng mọi biện pháp cứu trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nước.

Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng và Quảng Ninh được yêu cầu trực tiếp hỗ trợ chi viện về lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, cán bộ y tế cho các tỉnh Khánh Hoà, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng.

Mưa lũ khiến nhiều khu vực ở Phú Yên cũ, thuộc tỉnh Đắk Lắk, tan hoang và xơ xác (Ảnh: Nam Anh).

Chính phủ cũng khuyến khích các địa phương căn cứ khả năng cân đối dự phòng ngân sách địa phương mình để hỗ trợ các tỉnh, thành bị thiệt hại do thiên tai.

Hỗ trợ khẩn cấp về nhà ở cũng là nhiệm vụ quan trọng được quán triệt. Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn để tập trung hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà bị tốc mái, hư hại.

Các địa phương cũng được giao rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác để bố trí, sắp xếp quỹ đất xây dựng mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn, hư hỏng nặng.

Đi kèm với đó, địa phương cần chỉ đạo xử lý môi trường ngay sau khi lũ rút với tinh thần "lũ rút đến đâu xử lý ngay đến đó", huy động tối đa các lực lượng hỗ trợ nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, đường xá, trường lớp, cơ sở y tế, trụ sở làm việc.

Để bảo đảm an sinh xã hội, Chính phủ giao Bộ Tài chính chỉ đạo BHXH Việt Nam thực hiện chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 12/2025 và tháng 1-2/2026) vào kỳ chi trả tháng 12 với 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách tại vùng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ, lụt khắc phục hậu quả và đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chính phủ cũng yêu cầu khẩn trương cấp thẻ, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế, giải quyết các vướng mắc về thủ tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm người tham gia bảo hiểm y tế được khám, chữa bệnh kịp thời.

Lực lượng quân đội hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh sau lũ (Ảnh: Nam Anh).

Bên cạnh đó, Chính phủ chỉ đạo khôi phục ngay hạ tầng thiết yếu, y tế, giáo dục, giao thông; khôi phục sản xuất kinh doanh và ổn định thị trường.

Chính phủ lưu ý tăng cường quản lý thị trường, chống găm hàng, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, tránh việc lợi dụng tình hình thiên tai để trục lợi.

Song song giải pháp này, các cơ quan cần thực hiện hiệu quả chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất,... cho các đối tượng bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi thiên tai.

Mặt khác, các bộ, cơ quan, địa phương cần tiếp tục triển khai giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cả năm 2025 đạt trên 8% và năm 2026 từ 10% trở lên.