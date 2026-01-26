Lịch chi trả lương hưu 2 tháng Tết tại TPHCM

Người dân nhận lương hưu tại TPHCM (Ảnh minh họa: BHXH TPHCM).

Theo kế hoạch, thành phố sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cả 2 tháng này vào một lần là kỳ chi trả tháng 2/2026, kịp để người hưởng chế độ nhận tiền trước Tết Nguyên đán.

Cụ thể, với hình thức chi trả thông qua tài khoản cá nhân, Bảo hiểm xã hội TPHCM sẽ bắt đầu chuyển tiền từ ngày 2/2 (do ngày 1/2 là chủ nhật). Đối với các hồ sơ hưu trí giải quyết từ sau ngày 23/1 thì việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2 và tháng 3 năm 2026 sẽ thực hiện vào ngày 2/3.

Với hình thức chi trả bằng tiền mặt, thành phố sẽ thực hiện chi trả từ ngày 10/2 đến ngày 25/3 (trừ ngày nghỉ hàng tuần, lễ, Tết).

Do đó, Bảo hiểm xã hội TPHCM khuyến nghị người hưởng chế độ hưu trí nên mở tài khoản và đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân để tránh mất thời gian đi lại, được nhận lương hưu nhanh chóng, thuận lợi.

Theo Bảo hiểm xã hội TPHCM, kế hoạch chi trả lương hưu này được xây dựng căn cứ trên Thông báo số 9441/TB-BNV của Bộ Nội vụ về việc nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 và Công văn số 3447/BHXH-TCKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.