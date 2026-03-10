Thời điểm dự kiến tăng lương hưu, trợ cấp xã hội

Khi lương cơ sở thêm 8% so với hiện hành, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội cũng sẽ được điều chỉnh đồng bộ từ 1/7 tới đây.

Thông tin này được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, ở đơn vị bầu cử tỉnh Lào Cai mới đây.

Trước đó, theo phụ lục ban hành kèm theo Công văn số 38/TTg-QHĐP, Thủ tướng Chính phủ đã hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm để triển khai các Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Trong đó, một nội dung được phân công nhiệm vụ là điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội theo Kết luận số 206-KL/TW ngày 10/11/2025 của Bộ Chính trị.

Theo hướng dẫn trong tháng này, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ thực hiện việc tham mưu điều chỉnh một số loại phụ cấp và mức lương cơ sở, đồng thời tiến hành điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội.

Hiện nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chi trả chế độ cho khoảng 3,4 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

Gần đây nhất, từ 1/7/2024, Nhà nước điều chỉnh tăng thêm 15% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2024.

Với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước 1/1/1995, sau khi điều chỉnh có mức hưởng thấp hơn 3,5 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm.

Theo đó, nhà nước tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3,2 triệu đồng/người/tháng; tăng lên bằng 3,5 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Từ năm 1995 đến nay, nhà nước đã thực hiện 24 lần điều chỉnh lương hưu nhằm đảm bảo cuộc sống cho người về hưu.

Đặc biệt năm 2022, dù tình hình kinh tế đất nước có khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng lương hưu đã được điều chỉnh với mức chung là 7,4% từ ngày 1/1/2022. Những người nghỉ hưu trước ngày 1/1/1995 mà sau khi điều chỉnh theo mức chung, nếu lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng dưới 2,5 triệu đồng/tháng còn tiếp tục được điều chỉnh thêm.

Tính riêng trong 10 năm (2013-2023), mức tăng bình quân lương hưu là hơn 8,43% mỗi lần điều chỉnh, cao hơn mức tăng chỉ số giá tiêu dùng trong cùng giai đoạn.

Giai đoạn 2016-2021, bình quân có khoảng 110.000 người hưởng lương hưu mới/năm. Trong đó, 435.000 người được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu (chiếm 65,8%). Như vậy, cứ 3 người nghỉ hưu thì khoảng 2 người có tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa là 75% trung bình lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.