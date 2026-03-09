Truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ được tìm thấy trong vườn nhà dân

Ngày 9/3, chính quyền địa phương tại tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt một liệt sỹ vừa được tìm thấy trên địa bàn xã Cam Lộ.

Hài cốt do Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Sư đoàn 968, Quân khu 4 phát hiện và quy tập trong vườn nhà dân tại thôn An Phước, xã Cam Lộ vào ngày 23/2.

Hài cốt liệt sỹ được đưa về khu vực an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Cam Lộ (Ảnh: Nhật Anh).

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, lễ truy điệu đã diễn ra với sự tham dự của các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và đông đảo nhân dân địa phương. Các lực lượng thành kính dâng hương, hoa và dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã ngã xuống.

Ngay sau lễ truy điệu, hài cốt liệt sỹ đã được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Cam Lộ theo đúng nghi thức.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, ngày 23/2, cơ quan chức năng đã phát hiện một hài cốt liệt sỹ tại vườn nhà ông Lê Văn Cảnh, trú tại thôn An Phước, xã Cam Lộ. Hài cốt được tìm thấy ở độ sâu khoảng 0,7m, an táng trong một hòm đạn. Các di vật kèm theo bao gồm 1 tấm vải dù, đinh hòm đạn và 2 mảnh bom 5cm.