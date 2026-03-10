Mức đóng bảo hiểm xã hội để có lương hưu 5 triệu đồng/tháng

Gửi câu hỏi đến cơ quan Bảo hiểm xã hội, một người lao động cho biết năm nay đã 40 tuổi. Để có lương hưu 5 triệu đồng/tháng người này cần tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ra sao?

Về nội dung này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định điều kiện hưởng lương hưu khi tuổi nghỉ hưu được xác định theo quy định của Bộ luật Lao động, thực hiện theo lộ trình điều chỉnh tăng dần qua từng năm.

Theo đó, đến năm 2028 tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 62 tuổi và đến năm 2035 tuổi nghỉ hưu của lao động nữ là 60 tuổi trong điều kiện lao động bình thường.

Mức lương hưu hằng tháng được xác định theo công thức: Lương hưu = Tỷ lệ hưởng lương hưu × Mức bình quân thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH.

Đối với người tham gia BHXH tự nguyện, mức bình quân tiền lương được tính trên toàn bộ thời gian đóng, có điều chỉnh theo hệ số trượt giá: Mức bình quân = Tổng (mức lựa chọn đóng × hệ số điều chỉnh)/tổng số năm đóng.

Theo Luật BHXH, tỷ lệ hưởng lương hưu với 20 năm đóng tương ứng là 55% đối với lao động nữ, 45% đối với lao động nam.

Người dân giải quyết các thủ tục liên quan bảo hiểm xã hội (Ảnh minh họa: Nguyễn Hải).

Để đạt mức lương hưu 5 triệu đồng/tháng, lao động nữ chọn mức lương để tính bảo hiểm xã hội là 6,3 triệu đồng/tháng.

Từ các căn cứ này có thể tính mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng là 1,386 triệu đồng (bằng 22% mức lương để tính bảo hiểm). Sau khi được nhà nước hỗ trợ tối đa không quá 120 tháng (theo mức hỗ trợ hiện hành), số tiền thực đóng là 1,32 triệu đồng/tháng.

Mức bình quân tiền lương đóng BHXH: 6,3 triệu đồng × 1,4505 = 9,13 triệu đồng

Lương hưu dự kiến: 55% × 9,13 triệu đồng ≈ 5,026 triệu đồng/tháng.

Đối với lao động nam, mức lương chọn làm căn cứ đóng BHXH là 7,7 triệu đồng/tháng.

Theo đó, mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng là 1,694 triệu đồng (bằng 22% mức lựa chọn đóng), sau khi được nhà nước hỗ trợ tối đa không quá 120 tháng (theo mức hỗ trợ hiện hành), số tiền thực đóng là 1,628 triệu đồng/tháng.

Mức bình quân tiền lương đóng BHXH: 7,7 triệu đồng × 1,4505 = 11,16 triệu đồng;

Lương hưu dự kiến: 45% × 11,16 triệu đồng ≈ 5,026 triệu đồng/tháng.

Hệ số điều chỉnh 1,4505 nêu trên chỉ mang tính giả định, được xác định trên cơ sở áp dụng phương pháp tính hệ số điều chỉnh bình quân tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam, nhằm ước tính mức lương hưu dự kiến đối với trường hợp tham gia BHXH trong khoảng 20 năm. Mức lương hưu thực tế được xác định theo quy định của pháp luật và hệ số điều chỉnh do cơ quan có thẩm quyền ban hành tại thời điểm giải quyết chế độ.

Về quyền lợi về BHYT, khi người tham gia BHXH tự nguyện hưởng lương hưu được cấp thẻ BHYT với mã quyền lợi 3 (mức hưởng 95%).

Liên quan đến quyền lợi của thân nhân khi người tham gia không may qua đời với trường hợp đã đóng BHXH từ đủ 60 tháng trở lên (chưa hưởng lương hưu) thì thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất một lần, tính theo thời gian và mức đóng BHXH thực tế.

Trường hợp người đang hưởng lương hưu qua đời (ví dụ ở tuổi 70) thì thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất một lần.

Như vậy, theo giả định nêu trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết để có mức lương hưu khoảng 5 triệu đồng/tháng, thì lao động nữ phải đóng số tiền khoảng 1,32 triệu đồng đến 1,386 triệu đồng/tháng và lao động nam phải đóng số tiền khoảng 1,628 triệu đồng đến 1,694 triệu đồng/tháng.