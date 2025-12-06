Cơ hội nhận lương hưu cao hơn cho hàng triệu người

Theo dự thảo Nghị định về bảo hiểm hưu trí bổ sung, đây không chỉ là chế độ hưu trí tự nguyện mà còn là giải pháp tài chính tiềm năng giúp người lao động tăng đáng kể thu nhập khi về già.

Nền tảng của chính sách an sinh xã hội tại Việt Nam vẫn là bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Tài chính, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu đảm bảo thu nhập khi về hưu cho người lao động, việc phát triển bảo hiểm hưu trí bổ sung (BHHTBS) là tất yếu. Đây là chế độ mang tính thị trường và tự nguyện.

Bộ Tài chính cho biết BHHTBS được thiết kế nhằm mục đích "bổ sung cho chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội bắt buộc", mở ra cơ hội cho nhiều người lao động có thể hưởng mức lương hưu cao hơn so với việc chỉ dựa vào BHXH bắt buộc.

Bảo hiểm hưu trí bổ sung được thiết kế nhằm mở ra cơ hội cho nhiều người lao động có thể hưởng mức lương hưu cao hơn (Ảnh minh họa: DT).

Điểm khác biệt lớn nhất và là mấu chốt giúp người lao động gia tăng tài sản hưu trí chính là cơ chế đóng góp và tích lũy của BHHTBS. Chế độ này hoạt động theo nguyên tắc thị trường, tập trung vào việc hình thành tài khoản hưu trí cá nhân cho mỗi người lao động.

Tài khoản hưu trí cá nhân được hình thành từ đóng góp của người sử dụng lao động và phần đóng thêm tự nguyện của người lao động theo thỏa thuận. Các khoản này được doanh nghiệp chuyển vào quỹ hưu trí và quản lý theo cơ chế tài khoản cá nhân.

Như vậy, khi tham gia BHHTBS, người lao động thực chất đã có thêm một "túi tiền" thứ hai được hình thành song song với quỹ BHXH bắt buộc.

Tăng trưởng nhờ đầu tư chuyên nghiệp

Không chỉ dừng lại ở việc tích lũy, yếu tố cốt lõi giúp tăng giá trị tài khoản hưu trí cá nhân là hoạt động đầu tư của quỹ. Theo dự thảo Nghị định, quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung được quản lý chuyên nghiệp bởi doanh nghiệp quản lý quỹ và vận hành theo nguyên tắc bảo toàn, tích lũy giá trị thông qua đầu tư.

Dự thảo văn bản quy định các tiêu chí chặt chẽ đối với danh mục tài sản đầu tư của quỹ sẽ được ban hành kèm theo Nghị định này. Các tiêu chí đề ra sẽ làm rõ yêu cầu về tính an toàn, hiệu quả và thanh khoản của từng nhóm tài sản, đồng thời cho phép đa dạng hóa danh mục, trong đó có việc bổ sung đầu tư vào chứng khoán niêm yết.

Việc thiết lập khung đầu tư minh bạch và có kiểm soát được kỳ vọng giúp khoản đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động có cơ hội tăng trưởng theo thời gian. Nhờ đó, giá trị tài khoản hưu trí cá nhân được nâng lên, tạo cơ sở để người lao động nhận mức chi trả cao hơn khi đến tuổi nghỉ hưu.

Nghị định về bảo hiểm hưu trí bổ sung đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến để hoàn thiện (Ảnh minh họa: DT).

Linh hoạt và đảm bảo chi trả

Theo dự thảo Nghị định, khi đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật về BHXH, người lao động sẽ được "chi trả bảo hiểm hưu trí bổ sung".

Điều đáng chú ý là, người lao động sẽ được quỹ hưu trí đảm bảo chi trả mức tối thiểu thông qua việc sử dụng một phần giá trị tài khoản để mua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trả tiền định kỳ. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro biến động thị trường, đảm bảo người lao động có một khoản thu nhập bổ sung ổn định.

Khoản chi trả từ BHHTBS này sẽ được cộng thêm vào lương hưu từ BHXH bắt buộc. Mục tiêu cuối cùng là giúp người lao động đạt được mức sống tốt hơn, giảm gánh nặng tài chính cá nhân trong những năm cuối đời khi cung cấp một khoản hưu trí cao hơn và bền vững hơn.

Nghị định BHHTBS ban hành sớm được kỳ vọng sẽ tạo thêm lựa chọn tích cực, khuyến khích cả người sử dụng lao động và người lao động tham gia, góp phần hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội đa tầng, hiện đại của Việt Nam.