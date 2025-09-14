Lương hưu tối thiểu thay đổi như thế nào từ 1/7?

Tháng 5/2025, ông Đạt nghỉ hưu sớm vì suy giảm sức khỏe 81%. Thời điểm nghỉ hưu, ông Đạt có 24 năm 11 tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Vì nghỉ hưu trước tuổi nên lương hưu ông Đạt bị trừ tỷ lệ mức hưởng, do đó lương hưu của ông Đạt sau khi trừ chỉ còn 40% mức bình quân tiền lương.

Do tiền lương bình quân làm căn cứ để tính lương hưu của ông Đạt chỉ là 4.320.000 đồng nên lương hưu hằng tháng của ông là hơn 1.730.000 đồng/tháng (40%).

Tuy nhiên, căn cứ vào quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, lương hưu tối thiểu của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng lương cơ sở. Do đó, ông Đạt được cấp bù thêm mỗi tháng 610.000 đồng để đạt mức lương hưu tối thiểu là 2.340.000 đồng/tháng (bằng lương cơ sở).

Lương hưu của ông Đạt (Ảnh: Tùng Nguyên).

Từ ngày 1/7, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực, điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối thiểu giảm xuống từ 20 năm còn 15 năm. Quy định này giúp nhiều người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội ngắn có điều kiện hưởng chế độ hưu trí.

Tuy nhiên, một số người lao động lo lắng mặt bằng lương hưu hiện nay đã thấp, hiện điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu giảm từ 20 năm xuống còn 15 năm thì lương hưu của những người đóng bảo hiểm xã hội dưới 20 năm sẽ còn thấp hơn.

Ngoài ra, hiện mức lương hưu hằng tháng của người nghỉ hưu được tính theo quy định tại Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024. Điểm thay đổi quan trọng trong cách tính lương hưu theo Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 là không còn quy định về mức lương hưu hằng tháng thấp nhất.

Tuy vậy, những người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 1/7 không cần lo lắng vì tại Điều 141 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có quy định điều khoản chuyển tiếp, không làm thay đổi quyền lợi của nhóm lao động này.

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 11 Điều 141 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, có 7 nhóm người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 1/7/2025 mà có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên thì mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức tham chiếu.

Theo đó, căn cứ tính lương hưu tối thiểu đã thay đổi từ lương cơ sở thành mức tham chiếu. Tại Điều 7 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định, mức tham chiếu là mức tiền do Chính phủ quyết định dùng để tính mức đóng, mức hưởng một số chế độ bảo hiểm xã hội.

Theo Khoản 13 Điều 141 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, khi chưa bãi bỏ mức lương cơ sở thì mức tham chiếu bằng mức lương cơ sở. Tại thời điểm mức lương cơ sở bị bãi bỏ thì mức tham chiếu không thấp hơn mức lương cơ sở đó.

Như vậy, tại thời điểm nghỉ hưu, lương hưu thực tính của 7 nhóm lao động này thấp hơn mức tham chiếu thì sẽ được cấp bù tiền để đạt mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức tham chiếu, hiện là 2.340.000 đồng/tháng (bằng lương cơ sở).