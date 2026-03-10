Khai mạc khóa họp lần thứ 70 Ủy ban Địa vị Phụ nữ tại Liên Hợp Quốc

Sáng 9/3 theo giờ New York (tối cùng ngày theo giờ Việt Nam), Liên Hợp Quốc tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và khai mạc Khóa họp lần thứ 70 của Ủy ban Địa vị Phụ nữ (CSW70) tại trụ sở ở New York, Mỹ.

Khóa họp CSW70 diễn ra từ ngày 9-19/3, quy tụ đại diện các chính phủ, tổ chức quốc tế và các tổ chức xã hội từ nhiều quốc gia nhằm thảo luận các vấn đề thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trên toàn cầu.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm CSW70 (Ảnh: Anh Phạm).

Trong khuôn khổ phiên khai mạc và các phiên thảo luận chung của hội nghị, các quốc gia tập trung trao đổi về những thách thức mới trong thúc đẩy bình đẳng giới, đặc biệt là bảo đảm quyền tiếp cận công lý cho phụ nữ và trẻ em gái.

Đây là một trong những nội dung trọng tâm của CSW70, bên cạnh các chủ đề như phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, thúc đẩy bình đẳng giới trong hệ thống pháp luật và trao quyền cho các nhóm phụ nữ dễ bị tổn thương.

CSW là cơ chế liên chính phủ lớn nhất của Liên Hợp Quốc chuyên thảo luận và thúc đẩy các chính sách liên quan đến quyền của phụ nữ và bình đẳng giới. Các kết quả thảo luận của khóa họp thường niên sẽ được tổng hợp thành các khuyến nghị và định hướng chính sách nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên triển khai các mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái.

Tại phiên khai mạc khóa họp, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. kêu gọi các quốc gia tăng cường chính sách thúc đẩy quyền của phụ nữ và mở rộng cơ hội để phụ nữ tham gia sâu hơn vào đời sống kinh tế - xã hội. Nhà lãnh đạo Philippines nhấn mạnh giáo dục và trao quyền kinh tế là chìa khóa nâng cao vị thế của phụ nữ.

Diễn viên Anne Hathaway, Đại sứ thiện chí UN Women phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Anh Phạm).

Trước đó, nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động quyết liệt hơn để bảo đảm công lý và quyền bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em gái.

Ông cho biết trên phạm vi toàn cầu, phụ nữ hiện chỉ được hưởng khoảng 64% các quyền pháp lý so với nam giới, cho thấy tình trạng phân biệt đối xử trong luật pháp vẫn còn phổ biến. Nhấn mạnh thông điệp của năm nay là “Quyền - Công lý - Hành động cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái”, ông khẳng định: “Khi chúng ta không bình đẳng trước pháp luật, chúng ta không thể thực sự bình đẳng”, đồng thời kêu gọi biến công lý thành hiện thực cho phụ nữ ở mọi nơi.

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà dẫn đầu sẽ tham gia phiên thảo luận chung cấp cao, các phiên họp cấp bộ trưởng, đồng thời tham dự nhiều hoạt động bên lề như họp bàn tròn, tọa đàm chuyên đề và tiếp xúc song phương nhằm trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bình đẳng giới.