Cụ bà 108 tuổi vẫn cuốc cỏ trồng rau tiết lộ chế độ ăn đặc biệt

Anh Nguyễn Văn Phúc, cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Đại Đồng (Nghệ An), cho biết đợt Tết nguyên đán Bính Ngọ vừa qua đại diện chính quyền địa phương đã đến chúc thọ cụ Nguyễn Thị Năm tròn 105 tuổi.

“Giấy tờ thì tôi 105 tuổi, nhưng tuổi thật là 108”, cụ Năm vui vẻ khoe.

Dẫu đã ở tuổi xưa nay hiếm nhưng cụ vẫn nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Mái tóc cụ bạc trắng, được vấn gọn gàng trong chiếc khăn nhung đen quấn trên đầu. Cụ bà dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt hiền từ, dù in hằn dấu vết thời gian nhưng đôi mắt vẫn tinh anh.

Theo giấy tờ, cụ Năm tròn 105 tuổi nhưng cụ khẳng định tuổi thật là 108 tuổi (Ảnh: Hoàng Lam).

“Hôm nay trời mưa nên bà mới chịu ngồi trong nhà đấy, chứ trời nắng ráo là ra vườn cuốc đất, nhổ cỏ, quét dọn sân vườn. Mẹ tôi vẫn tự tắm giặt, con cháu chưa phải phục vụ. Năm ngoái bà còn vào TPHCM ở với cháu nửa năm”, bà Võ Thị Linh (77 tuổi), con gái cụ Năm tiết lộ.

Cụ Năm tên khai sinh là Nguyễn Thị Mày, quê ở xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương (cũ), nay là xã Tam Đồng, tỉnh Nghệ An. Bà kết duyên cùng ông Võ Văn Lương (xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương, tức xã Đại Đồng ngày nay).

Vợ chồng bà Năm có 3 người con, 1 trai, 2 gái. Chồng mất sớm khi mới hơn 40 tuổi, một mình bà Năm làm lụng việc đồng áng, nuôi 3 con khôn lớn và chăm sóc bố chồng già yếu.

Cụ bà 108 tuổi vẫn cuốc cỏ, trồng rau (Video: Hoàng Lam).

Khi con trai cả Võ Văn Long (SN 1947) 18 tuổi, bà Năm tiễn con lên đường chống Mỹ cứu nước. Năm 1968, người con trai độc nhất của bà hi sinh trong một trận đánh tại Thừa Thiên Huế.

Gần 60 năm trôi qua, ước nguyện tìm và đưa con trai trở về vẫn luôn canh cánh trong lòng người mẹ...

Niềm an ủi lớn nhất của cụ Năm là các con, các cháu đã trưởng thành, có người đảm nhận vị trí công tác cao trong cơ quan nhà nước. Thời điểm này, cụ Năm có 11 cháu ngoại và 25 chắt.

Ở tuổi 108, cụ Năm vẫn duy trì nếp sinh hoạt khoa học, ăn đủ ngày 3 bữa, lao động vừa sức và đi ngủ sớm. Mỗi bữa cụ ăn được một bát cơm và uống thêm bột ngũ cốc, không uống sữa.

Cụ Năm hiện được con gái thứ 2 phụng dưỡng, chăm sóc (Ảnh: Hoàng Lam).

“Tôi không ăn thịt trâu, bò, chó, dê. Thịt gà có ăn nhưng ăn ít, phải bằm nhỏ làm viên mới ăn được. Thói quen ăn uống này có từ khi tôi còn trẻ”, cụ Năm cho hay.

Theo tiết lộ của bà Võ Thị Linh, người hiện trực tiếp chăm sóc, phụng dưỡng, cụ Năm chủ yếu ăn cơm cá và rau. Mặc dù vậy, cụ không ăn các loại cá to, chỉ ăn cá đồng, cá biển nhỏ, kho mặn ngọt. Dù tuổi cao nhưng cụ hầu hết ăn cơm khô, ít dùng canh.

“Không chỉ mẹ tôi mà các cậu, dì trong 7 anh chị em ruột của bà cũng sống rất thọ, đều xấp xỉ 100 tuổi. Chị gái của mẹ tôi cũng sống đến 108 tuổi”, bà Linh thông tin.