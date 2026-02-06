Hơn 607.000 người đã nhận lương hưu, trợ cấp, thêm quà Tết

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của BHXH Việt Nam về chi trả gộp 2 tháng lương (tháng 2, tháng 3), BHXH TP Hà Nội đã cơ bản hoàn thành chi trả lương hưu tháng 2 cho 607.462 người với số tiền 4.204 tỷ đồng, chi trả lương tháng 3 đợt 1 cho 607.443 trường hợp với tổng số tiền 4,158 tỷ đồng. Số người nhận qua tài khoản cá nhân ATM chiếm tỷ lệ 99.55%.

Thực hiện Kế hoạch số 341/KH-UBND của UBND TP Hà Nội về việc tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, BHXH thành phố Hà Nội đã chi quà tết đợt 1 cho 568.003 người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng cùng kỳ chi lương tháng 2. Trong đó, chi qua tài khoản cá nhân ATM là 565.987 người, chi tiền mặt là 2.016 người.

Như vậy, trong kỳ chi trả lương tháng 2, người dân thủ đô nhận đồng thời lương hưu tháng 2, tháng 3 và quà Tết. Việc chi trả qua tài khoản cá nhân ATM đã cơ bản hoàn thành, còn chi tiền mặt sẽ tiếp tục thực hiện từ ngày 5/2 tại các điểm chi trả.

Người dân nhận lương hưu hàng tháng (Ảnh: Hoa Lê).

Theo Kế hoạch số 341/KH-UBND, mức quà tặng cho mỗi người là 300.000 đồng. Nguồn kinh phí tặng quà được UBND các phường, xã chuyển vào tài khoản của cơ quan BHXH các cơ sở mở tại các Ngân hàng thương mại để tổ chức thực hiện tặng quà.

Việc hoàn thành sớm công tác chi trả gộp lương hưu và quà Tết không chỉ khẳng định tinh thần phục vụ của BHXH TP Hà Nội mà còn góp phần quan trọng vào việc ổn định an sinh xã hội, giúp mọi nhà, mọi người trên địa bàn Thủ đô đón một mùa Xuân mới vui tươi, ấm áp và hạnh phúc.

Trước đó, BHXH VN yêu cầu chú trọng giải quyết đầy đủ, đúng hạn các chế độ BHXH, BHTN, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động và đối tượng thụ hưởng trước kỳ nghỉ Tết.