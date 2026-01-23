Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp tháng 2 đặc biệt nhất năm

Theo Công văn 3447/BHXH-TCKT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn chi trả lương hưu, trợ cấp tháng 2, tháng 3.

Cụ thể, Bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp (tháng 2, tháng 3 năm 2026) vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp tháng 2 (bao gồm cả người hưởng nhận bằng tiền mặt và nhận qua tài khoản cá nhân).

Đối với 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hoà và Lâm Đồng, các địa phương này đã thực hiện chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp (tháng 12/2025, tháng 1 và tháng 2/2026 vào cùng kỳ chi trả của tháng 12/2025). Tháng 3 sẽ được chi trả vào kỳ chi trả tháng 2.

Theo Quyết định 2222/QĐ-BHXH, thời gian chi trả qua tài khoản cá nhân chậm nhất ngày mùng 5 hàng tháng, phòng kế hoạch tài chính chuyển tiền vào tài khoản cá nhân cho người hưởng.

Người dân nhận lương hưu hằng tháng (Ảnh minh họa: Hoa Lê).

Như vậy, lịch chi trả lương hưu tháng gộp tháng 2 và 3 năm 2026 qua tài khoản sẽ bắt đầu từ ngày 1/2 hoặc ngày 2/2 tuỳ từng khu vực, chậm nhất là ngày 5/2.

Chi trả bằng tiền mặt tại điểm chi trả sẽ bắt đầu từ ngày 2/2 đến ngày 10/2 tổ chức chi trả ít nhất 6 giờ/ngày tại tất cả các điểm chi trả.

Tại điểm giao dịch của Bưu điện sẽ bắt đầu từ ngày 11/2, tiếp tục chi trả tại các điểm chi trả là điểm giao dịch của bưu điện đến hết ngày 25/2.

Tuy nhiên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho phép cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, thành phố tự quyết định thời gian chi trả lương hưu và trợ cấp hằng tháng phù hợp với từng địa phương. Thời gian bắt đầu chi trả lương hưu gộp tháng 2 và 3 không được muộn hơn nhiều so với quy định chung và phải kết thúc đúng ngày theo quy định.

Như vậy, với chính sách này, cả nước có hơn 3,5 triệu người sẽ được nhận lương hưu và trợ cấp của tháng 2, tháng 3/2026 trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thông qua các hình thức chi trả linh hoạt như: Chi trả tiền mặt tại các điểm chi trả; chi trả tại nhà; chi trả qua tài khoản cá nhân.