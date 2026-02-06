Chi trả lương hưu, trợ cấp đúng hạn trước Tết Nguyên đán

Nhằm bảo đảm tốt nhất quyền lợi của nhân dân, người lao động và người sử dụng lao động trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành công văn gửi các đơn vị về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thời gian trước, trong và sau Tết.

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố tập trung quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của BHXH Việt Nam về việc phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Điều này nhằm bảo đảm hoạt động của ngành diễn ra thông suốt, hiệu quả, không để gián đoạn công việc, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Người dân nhận lương hưu hằng tháng (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Cụ thể, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch phân công cán bộ, công chức, viên chức trực và xử lý công việc hợp lý trong dịp Tết; bảo đảm tiếp nhận, giải quyết kịp thời hồ sơ, thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp theo đúng quy định.

Đặc biệt, các cán bộ chú trọng giải quyết đầy đủ, đúng hạn các chế độ BHXH, BHTN, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động và đối tượng thụ hưởng trước kỳ nghỉ Tết.

Cùng với đó, BHXH Việt Nam yêu cầu tăng cường công tác phối hợp với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT nhằm bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh của người có thẻ BHYT trong dịp Tết; kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh, không để xảy ra tình trạng từ chối hoặc gây khó khăn cho người bệnh.

BHXH Việt Nam cũng nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống.

Đồng thời, cơ quan này cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN để người dân, doanh nghiệp kịp thời nắm rõ các quy định, lịch làm việc, đầu mối liên hệ khi cần thiết trong dịp nghỉ Tết.