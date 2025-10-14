Hơn 14.000 công chức nghỉ việc theo Nghị định 178 chưa nhận tiền chế độ

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc hoàn thành chi trả chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP trước ngày 15/10, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã huy động nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm chi trả đúng đối tượng, đúng thời hạn, an toàn và minh bạch.

Liên quan đến tiến độ chi trả tính đến 12h ngày 9/10, theo báo cáo của Bộ Nội vụ, vẫn còn 14.496 cán bộ, công chức có quyết định nghỉ chế độ theo Nghị định 178 chưa được thanh toán chi trả, trong đó có một số đơn vị mới được cấp có thẩm quyền bổ sung dự toán.

Các cơ quan liên quan đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, chuyển sang Kho bạc Nhà nước để thực hiện thanh toán trong thời gian sớm nhất.

Kho bạc Nhà nước là đơn vị thực hiện thủ tục cuối cùng của quy trình thanh toán và các nghiệp vụ thanh toán, chi trả nêu trên chỉ thực hiện được sau khi đã có đầy đủ danh sách đối tượng hưởng chế độ và dự toán ngân sách đã được nhập trên hệ thống TABMIS.

Các đơn vị đang trực làm việc xuyên các ngày nghỉ, sẵn sàng hỗ trợ ngay các đơn vị sử dụng ngân sách, từ khâu nhập, phân bổ dự toán trên hệ thống này, cũng như kiểm tra hồ sơ và thực hiện thanh toán, chi trả đến các đối tượng ngay khi các đơn vị chuyển hồ sơ đến.

Kho bạc Nhà nước đã kịp thời báo cáo Bộ Tài chính tổng hợp tình hình, đồng thời tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính để bảo đảm hoàn thành 100% chi trả chế độ 178 đúng đối tượng, đúng quy định, đúng thời hạn.

Theo Luật Ngân sách Nhà nước, việc chi trả chỉ được thực hiện khi có đủ ba điều kiện: Có dự toán được cấp có thẩm quyền giao; hồ sơ, chứng từ chi hợp lệ, hợp pháp; đơn vị sử dụng ngân sách đã mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hạch toán, thanh toán.

Khi các điều kiện trên được đáp ứng, hệ thống Kho bạc Nhà nước kiểm tra và xử lý chứng từ theo đúng quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP và Thông tư số 17/2024/TT- 2 BTC.

Đến nay, 100% đơn vị sử dụng ngân sách (trừ khối an ninh, quốc phòng) đã thực hiện giao dịch trên hệ thống, chiếm 99,5% tổng số hồ sơ thanh toán.

Để đáp ứng yêu cầu tiến độ gấp rút, Kho bạc Nhà nước đã triển khai nhiều biện pháp cụ thể như làm việc xuyên lễ, cuối tuần để hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, cơ quan này đã chủ động tham mưu Bộ Tài chính ban hành Công văn số 15041/BTCKTN hướng dẫn triển khai Nghị định 178, đồng thời đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể một số nội dung còn vướng mắc để bảo đảm chi trả thống nhất, đúng quy định pháp luật.

Đến ngày 7/10, toàn bộ đơn vị sử dụng ngân sách cấp xã trên cả nước đã hoàn thành việc mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, sẵn sàng cho việc chi trả, thanh toán tiền lương và chế độ cho người lao động, trong đó có các đối tượng thuộc Nghị định 178.

Kho bạc Nhà nước tiếp tục hoàn thiện thể chế, trình cấp có thẩm quyền ban hành Nghị định thay thế Nghị định 11/2020/NĐ-CP, hướng tới mục tiêu rút ngắn thời gian thanh toán chi thường xuyên xuống tối đa 1 ngày làm việc, đồng thời cắt giảm 84% thành phần hồ sơ.