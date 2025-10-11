Khó hoàn thành chi chế độ với cán bộ nghỉ việc theo Nghị định 178 đúng hạn

Bộ Tài chính mới gửi công văn báo cáo lãnh đạo Chính phủ về vấn đề thời hạn hoàn thành chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP.

Bộ Tài chính cho biết tính đến 12h ngày 9/10, theo số liệu của Bộ Nội vụ, vẫn còn 14.496 người đã có quyết định nghỉ việc trước ngày 31/8 theo các Nghị định trên chưa được nhận tiền chi trả chính sách, chế độ.

Trong khi đó, Chính phủ đã thể hiện sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành khi yêu cầu hoàn thành việc chi trả dứt điểm chậm nhất trước ngày 10/10 (tại Nghị quyết số 303/NQ-CP ngày 3/10), sớm hơn so với chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư (trước ngày 15/10).

Tuy nhiên, căn cứ thực tế triển khai nhiệm vụ, Bộ Tài chính nhận thấy mục tiêu hoàn thành dứt điểm chi trả chậm nhất trước ngày 10/10 khó có thể đạt được.

Vì sao khó chi trả chế độ đúng hạn?

Bộ Tài chính nêu rõ một số nguyên nhân chính dẫn đến việc khó hoàn thành tiến độ chi trả.

Thứ nhất, số lượng đối tượng còn tồn đọng lớn. Tính đến trưa 9/10, vẫn còn 14.496 người chưa được nhận tiền chi trả theo quy định.

Thứ hai, phát sinh việc phải bổ sung kinh phí. Đến ngày 8/10, một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung kinh phí năm 2025 để thực hiện chi trả chính sách, chế độ - thể hiện tại Quyết định số 2226/QĐ-TTg và Quyết định số 2225/QĐ-TTg.

Thứ ba, quy trình phê duyệt bổ sung dự toán còn khó khăn. Ngày 9/10, Bộ Tài chính tiếp tục có tờ trình Chính phủ về việc bổ sung dự toán cho Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau khi Chính phủ thông qua nghị quyết cho phép bổ sung, việc trình Thủ tướng phê duyệt quyết định giao bổ sung dự toán năm 2025 trước ngày 10/10 được đánh giá là không khả thi.

Thứ tư, quy trình giải ngân cần thời gian tối thiểu. Sau khi Thủ tướng giao bổ sung kinh phí, quá trình chi trả phải trải qua nhiều bước: Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương quyết định phân bổ dự toán; Nhập và phê duyệt dự toán trên hệ thống TABMIS; Gửi hồ sơ thanh toán đến Kho bạc nhà nước để giải ngân cho người thụ hưởng. Những khâu này cần một khoảng thời gian kỹ thuật tối thiểu để bảo đảm chính xác, an toàn và đúng quy định.

Kiến nghị thời hạn mới

Để có đủ thời gian hoàn thành các bước bổ sung, phân bổ dự toán và giải ngân kinh phí, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng phụ trách.

Cơ quan này đề xuất cho phép các bộ, ngành và địa phương tiếp tục chi trả chế độ, chính sách cho người đủ điều kiện, thay vì phải kết thúc vào ngày 10/10 như trước đây.

Theo kiến nghị của Bộ Tài chính, thời hạn hoàn thành chi trả được lùi đến ngày 15/10. Chính sách này áp dụng cho những người nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ thôi việc theo Nghị định 178, đã được phê duyệt trước ngày 31/8 nhưng chưa được nhận tiền.