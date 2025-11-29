Trường hợp vừa có lương hưu vừa hưởng trợ cấp một lần trong năm 2026

Ai vừa có lương hưu vừa được hưởng trợ cấp một lần?

Năm 2026, mức lương hưu hằng tháng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH bắt) buộc được quy định tại Điều 66 Luật BHXH năm 2024.

Theo đó, đối với lao động nữ, mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Đối với lao động nam, mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng 20 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Như vậy, lao động nam đóng BHXH đủ 35 năm thì mức lương hưu hằng tháng đạt mức tối đa là 75% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH. Với lao động nữ, chỉ cần đóng BHXH đủ 30 năm thì mức lương hưu hằng tháng đạt mức tối đa là 75% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn tham gia BHXH sẽ có thêm quyền lợi (Ảnh minh họa: Gia Bảo).

Vậy đối với lao động nam đóng BHXH vượt qua 35 năm và lao động nữ đóng BHXH vượt qua 30 năm thì xử lý như thế nào?

Theo Điều 68 Luật BHXH năm 2024, với những lao động đóng BHXH thời gian dài hơn mức hưởng lương hưu hằng tháng tối đa như trên thì khi nghỉ hưu, họ được hưởng 2 chế độ là hưu trí và trợ cấp một lần.

Chế độ hưu trí bao gồm: Lương hưu hằng tháng; thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trọn đời với mức chi trả 95% chi phí khám chữa bệnh và chế độ tử tuất (gồm trợ cấp tuất và mai táng phí).

Trợ cấp một lần trong trường hợp này được tính cho khoảng thời gian mà người lao động đã đóng BHXH cao hơn thời gian đóng để đạt mức hưởng lương hưu tối đa (30 năm với lao động nữ, 35 năm với lao động nam).

Cách tính mức hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Điều 68 Luật BHXH năm 2024 cũng quy định cụ thể cách tính mức hưởng trợ cấp một lần, chia thành 2 trường hợp.

Thứ nhất, trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu và thực hiện thủ tục hưởng chế độ hưu trí, mức hưởng trợ cấp một lần được tính bằng 0,5 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho mỗi năm đóng cao hơn mức tối đa đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Thứ hai, trường hợp người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu mà tiếp tục đóng BHXH thì đến khi thực hiện thủ tục hưởng chế độ hưu trí, mức trợ cấp một lần được tính bằng 2 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho mỗi năm đóng cao hơn mức tối đa.

Tại Điều 14 Thông tư số 12/2025/TT-BNV (quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc), Bộ Nội vụ hướng dẫn chi tiết hơn cách tính trợ cấp một lần khi nghỉ hưu trong trường hợp thứ hai nêu trên.

Theo đó, trường hợp người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định mà tiếp tục đóng BHXH thì mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu đối với thời gian đóng BHXH cao hơn mức tối đa được tính thành 2 giai đoạn.

Một là, mỗi năm đóng BHXH cao hơn mức tối đa trong giai đoạn trước thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động thì được tính bằng 0,5 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Hai là, mỗi năm đóng BHXH cao hơn mức tối đa trong giai đoạn kể từ sau thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động thì được tính bằng 2 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.