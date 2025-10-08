Công chức xã nghỉ việc vẫn làm bí thư ở thôn tiếp tục được hưởng phụ cấp

Ông Võ Minh Thường (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, trước đây ông là công chức cấp xã, đồng thời kiêm nhiệm chức danh bí thư chi bộ thôn. Từ ngày 1/8, ông nhận quyết định thôi việc theo Nghị định 178 và Nghị định 67 nhưng vẫn giữ chức danh bí thư chi bộ thôn.

Ông Thường đặt câu hỏi: “Sau khi nghỉ việc, tôi có tiếp tục được hưởng phụ cấp cho chức danh bí thư chi bộ thôn hay không?”.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết, việc triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đã được Chính phủ nêu rõ tại Nghị định 178 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67).

Trường hợp ông Võ Minh Thường đã nghỉ làm công chức cấp xã, nhưng tiếp tục làm bí thư chi bộ thôn thì vẫn được hưởng chế độ, chính sách (trong đó có phụ cấp) theo Nghị định số 33.

Nghị định số 33 quy định 3 chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn hoặc tổ dân phố gồm bí thư chi bộ thôn hoặc tổ dân phố, trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố và trưởng ban công tác mặt trận.

Mỗi thôn hoặc tổ dân phố có không quá 3 chức danh nêu trên. Nhóm trên được hưởng phụ cấp hằng tháng theo mức khoán phụ cấp mà UBND tỉnh sẽ trình HĐND cùng cấp xem xét và quyết định.

Nghị định nêu rõ nội dung khuyến khích bí thư chi bộ kiêm nhiệm làm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác mặt trận thôn.