Chính thức tăng thêm thu nhập cho cán bộ, công chức Hà Nội từ 1/1/2026

Với đại đa số đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, sáng 27/11.

Theo đó, nghị quyết quy định 2 nhóm được thụ hưởng chính sách này. Trong đó, nhóm thứ nhất là cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thuộc thành phố quản lý.

Đại biểu thông qua Nghị quyết về việc chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức (Ảnh: HT).

Nhóm thứ 2 được hưởng thu nhập tăng thêm là người làm trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thuộc thành phố Hà Nội quản lý và các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ của thành phố Hà Nội.

Mức chi thu nhập tăng thêm căn cứ năng lực, hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị do Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm đánh giá theo quy định.

Nguồn kinh phí chi thu nhập tăng thêm được sử dụng từ nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách các cấp sau khi đã bảo đảm đủ nguồn để thực hiện cải cách tiền lương cho cả thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Theo đó, mức trích để tạo nguồn kinh phí thực hiện chi thu nhập tăng thêm năm 2026 bằng 0,8 lần quỹ lương cơ bản.

Liên quan đến phương án chi tăng thêm, nghị quyết quy định rõ, mức 0,5 lần quỹ lương cơ bản để chi thu nhập tăng thêm hằng tháng cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức hiện có.

Còn 0,3 lần quỹ lương cơ bản còn lại theo số biên chế hiện có hằng tháng để chi thu nhập tăng thêm cuối năm cho cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị được đánh giá, xếp loại hằng năm từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.