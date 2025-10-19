Hà Nội phản hồi về đề xuất mở rộng nhóm lao động được tăng thêm thu nhập

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức.

Đối tượng áp dụng là những người đang làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Theo dự thảo Nghị quyết, mức chi thu nhập tăng thêm căn cứ vào năng lực, hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị do Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm đánh giá. Việc thực hiện chi thu nhập tăng thêm bảo đảm tính khách quan, công khai, minh bạch.

Nguồn kinh phí chi thu nhập tăng thêm được trích từ nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách các cấp, sau khi đã bảo đảm đủ nguồn cải cách tiền lương cho cả thời kỳ ổn định ngân sách và bảo đảm các chính sách xã hội, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội do Trung ương ban hành.

Theo đó, nguồn kinh phí chi thu nhập tăng thêm của cơ quan, đơn vị bằng quỹ lương cơ bản (gồm lương theo ngạch, bậc, chức vụ) nhân với mức trích do HĐND TP Hà Nội quyết định.

Mức trích để tạo nguồn kinh phí thực hiện chi thu nhập tăng thêm năm 2026 bằng 0,8 lần quỹ lương cơ bản.

Cụ thể, Hà Nội đề xuất 0,5 lần quỹ lương cơ bản để chi thu nhập tăng thêm hằng tháng cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức hiện có của cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng được hưởng theo hệ số lương ngạch bậc, chức vụ hiện hưởng.

Đồng thời, 0,3 lần quỹ lương cơ bản còn lại để chi thu nhập tăng thêm cuối năm cho cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị được đánh giá, xếp loại hằng năm từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Dự kiến, nếu Nghị quyết được thông qua sẽ áp dụng ngay trong năm 2026.

Hà Nội đang lấy ý kiến về việc chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức (Ảnh: Hoa Lê).

Góp ý dự thảo, nhiều cơ quan, tổ chức đề xuất bổ sung thêm đối tượng được hưởng chi thu nhập tăng thêm là lao động hợp đồng, đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội đề nghị bổ sung thêm đối tượng hợp đồng có thời hạn theo quy định tại Nghị quyết số 26/2024/NQHĐND ngày 19/11/2024 của HĐND thành phố.

Theo Trung tâm này, tại Điều 4 Nghị quyết 26/2024/NQHĐND ngày 19/11/2024 của HĐND thành phố về các trường hợp được ký hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ, Khoản 1 của nghị quyết có quy định: “Trường hợp cơ quan hành chính còn chỉ tiêu biên chế công chức chưa sử dụng do chưa tuyển dụng đủ theo số được giao thì được ký hợp đồng ở vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ còn thiếu”.

Thực tế hiện nay, các trường hợp hợp đồng theo Nghị quyết số 26 thực hiện công việc chuyên môn như công chức. Tuy nhiên, họ chỉ được hưởng lương theo hệ số, không được hưởng phụ cấp công vụ như công chức và Hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Tương tự, Sở Y tế Hà Nội đề xuất bổ sung thêm đối tượng hưởng chi thu nhập tăng thêm người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thuộc thành phố quản lý.

Giải trình trước đề xuất trên, Sở Nội vụ Hà Nội - đơn vị tổng hợp ý kiến giải trình cho rằng cần giữ nguyên đối tượng tại dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết 46/2024/NQ-HĐND, thực hiện theo đúng quy định tại khoản 3, 4 Điều 15 Luật Thủ đô về đối tượng được hưởng chính sách chi thu nhập tăng thêm là cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.