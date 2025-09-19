Hà Nội đề xuất tăng thêm thu nhập cho công chức vì lượng việc lớn

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức. Đối tượng áp dụng là những người đang làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Chi thêm không quá 0,8 lần quỹ lương

Theo dự thảo Nghị quyết, mức chi thu nhập tăng thêm căn cứ vào năng lực, hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị do Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm đánh giá theo quy định. Việc thực hiện chi thu nhập tăng thêm bảo đảm tính khách quan, công khai, minh bạch.

Nguồn kinh phí chi thu nhập tăng thêm được sử dụng từ nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách các cấp, sau khi đã bảo đảm đủ nguồn để thực hiện cải cách tiền lương cho cả thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định của cấp có thẩm quyền, và bảo đảm các chính sách xã hội, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội do Trung ương ban hành.

Nguồn kinh phí chi thu nhập tăng thêm của cơ quan, đơn vị bằng quỹ lương cơ bản (gồm lương theo ngạch, bậc, chức vụ), nhân với mức trích do HĐND TP Hà Nội quyết định.

Hà Nội đề xuất mức chi thu nhập tăng thêm cho công chức (Ảnh: Hải Long).

Mức trích để tạo nguồn kinh phí thực hiện chi thu nhập tăng thêm năm 2026 bằng 0,8 lần quỹ lương cơ bản.

Kết thúc năm 2026, căn cứ nguồn cải cách tiền lương còn dư sau khi đảm bảo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương cho cả thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định, UBND TP sẽ báo cáo, đề xuất HĐND thành phố xem xét, quyết định mức trích để tạo nguồn kinh phí thực hiện chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố cho những năm tiếp theo. Mức chi này sẽ không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản. Dự kiến, nếu Nghị quyết được thông qua sẽ áp dụng ngay trong năm 2026.

Khối lượng công việc, áp lực của công chức rất lớn

Theo dự thảo tờ trình, UBND TP Hà Nội cho biết, thực hiện Luật Thủ đô 2024, thành phố được dùng 0,8 quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi thành phố quản lý để chi thu nhập tăng thêm.

Việc này nhằm mục tiêu khuyến khích tăng năng suất lao động, hiệu quả công việc, đảm bảo đời sống sinh hoạt trên địa bàn Thủ đô, hiện có chỉ số giá tiêu dùng cao hơn các tỉnh, thành khác.

Trên cơ sở đó, HĐND TP đã ban hành Nghị quyết số 46/2024/NQ-HĐND quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thuộc thành phố quản lý.

Khối lượng công việc và áp lực đối với cán bộ, công chức hiện nay lớn hơn nhiều so với trước đây (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Tuy nhiên, Nghị quyết số 46 chỉ áp dụng trong năm 2025. Từ ngày 1/7, cấp huyện tại các tỉnh, thành phố kết thúc hoạt động và vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã).

Toàn bộ công việc của các quận, huyện, thị xã chuyển, bàn giao cho 2 cấp thực hiện tiếp tục, đặc biệt công tác giải quyết các thủ tục hành chính với số lượng hồ sơ ngày càng nhiều.

Vì vậy, khối lượng công việc và áp lực đối với cán bộ, công chức hiện nay lớn hơn nhiều so với trước đây. Nhiều người phải kiêm nhiệm thêm nhiều công việc, làm việc xa nhà, ảnh hưởng đến đời sống và tinh thần.

Chính vì vậy, Hà Nội đề xuất chi thu nhập tăng thêm năm 2026 cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố quản lý, nhằm tiếp tục hỗ trợ thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng khối lượng công việc lớn trong bối cảnh mới, đồng thời góp phần trang trải chi phí sinh hoạt khá cao tại thủ đô.