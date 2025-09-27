Thu nhập tăng thêm của công chức TPHCM ở mức 1,8 lần lương cơ bản

Cán bộ, công chức làm việc tại TPHCM được chi thu nhập tăng thêm (Ảnh: Bảo Quyên).

Theo Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND, HĐND TPHCM quyết định mức chi thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trên địa bàn TP.

Mức chi thu nhập tăng thêm này được áp dụng trên địa bàn TPHCM, bao gồm khu vực tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Thời gian thực hiện quy định này là từ ngày 1/7/2025, tức là người lao động sẽ được nhận khoản thu nhập tăng thêm của quý III/2025 (được chi theo quý).

Mức chi thu nhập tăng thêm này được chia thành hai nhóm.

Thứ nhất là lao động ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc TPHCM được chi thu nhập tăng thêm tối đa là 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ.

Thứ hai là lao động ở các cơ quan, đơn vị không trực thuộc TPHCM nhưng làm việc trên địa bàn TP cũng được chi thu nhập tăng thêm với mức tối đa là 3.000.000 đồng/người/tháng.

Cụ thể như sau: