Công chức tự nguyện xin thôi việc được trợ cấp 3 tháng tiền lương

Gửi câu hỏi đến Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ, ông N.H.P. là công chức nêu nguyện vọng xin thôi việc và được thủ trưởng đơn vị chấp thuận theo Luật Cán bộ, công chức 2025 và Nghị định số 170.

Ông P. đã công tác, đóng bảo hiểm xã hội được 14 năm 2 tháng.

Công chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Cát Lái, TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

Ông thắc mắc: “Trong trường hợp này, tôi được hưởng chế độ như thế nào và có bị trừ đi thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp (theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm trong khoản 2 Điều 46 Bộ luật Lao động 2019) hay không?”.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ cho hay các khoản trợ cấp mà công chức được hưởng khi tự nguyện xin thôi việc được nêu rõ ở Điều 58 Nghị định số 170.

Theo đó, công chức tự nguyện xin thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc bao gồm 3 tháng tiền lương hiện hưởng; 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật.

Theo đó, tiền lương tháng hiện hưởng là tiền lương tháng liền kề trước khi thôi việc. Tiền lương tháng được tính bao gồm mức lương theo ngạch, bậc; phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có) theo quy định của pháp luật về tiền lương.

Mức trợ cấp bằng 1 tháng tiền lương hiện hưởng được thực hiện đối với trường hợp có tổng thời gian công tác trước khi thôi việc từ 6 tháng đến dưới 12 tháng.

Công chức đã có thông báo nghỉ hưu hoặc thuộc trường hợp tinh giản biên chế hoặc buộc thôi việc theo quy định của pháp luật thì không thuộc trường hợp được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc theo quy định nói trên.