Thủ tướng Lê Minh Hưng trả lời công nhân về chính sách tiền lương

Cơ sở xây dựng mức lương đủ sống

Gửi câu hỏi đến cuộc đối thoại, trao đổi của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, bà Nguyễn Thị Mai Chi, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty THHH NewApparel Far Eastern (Đồng Nai) cho biết mức lương của nhiều người lao động hiện chưa đủ sống.

Trong quá trình tham gia hoạt động công đoàn, bà Chi nhận thấy nhiều gia đình có vợ và chồng cùng là công nhân. Người lao động trăn trở khi thu nhập chưa đáp ứng được nhu cầu sống căn bản, đảm bảo các sinh hoạt hàng ngày.

Bên cạnh đó, công nhân chưa có tích lũy tài chính. Vì vậy, khi gia đình gặp biến cố, người lao động hoàn toàn bị động và thường phải tìm đến sự hỗ trợ của đồng nghiệp, tổ chức công đoàn, thậm chí vay tín dụng “đen” để có thể giải quyết các nhu cầu cấp bách.

Bà Nguyễn Thị Mai Chi, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty THHH NewApparel Far Eastern (Đồng Nai) nêu kiến nghị (Ảnh: Hải Nguyễn).

Nữ Chủ tịch công đoàn cơ sở hỏi, trong quá trình làm việc, một người lao động luôn lo nghĩ về vấn đề cơm, áo, gạo, tiền thì liệu có thể yên tâm sản xuất an toàn, có sáng kiến, sáng tạo để cải thiện năng suất và nâng cao thu nhập cho doanh nghiệp?

Từ đó, bà Chi kiến nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm nghiên cứu các cơ sở xây dựng tiền lương, đặc biệt là mức lương đủ sống cho người lao động và gia đình.

Phát biểu kết luận sau khi điều hành các nội dung trả lời, giải đáp của các bộ, ngành, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, tại Đại hội công đoàn lần này, ông cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành đã lắng nghe các ý kiến phát biểu. Trong cuộc đối thoại, các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ đã trực tiếp trao đổi, thảo luận với các đại biểu về chủ đề “Công đoàn đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số”.

Lắng nghe các ý kiến kiến nghị, đề xuất gửi tới Chính phủ và các bộ, ban, ngành, Thủ tướng cho rằng các đại biểu thực sự bám sát thực tiễn đời sống người lao động ở nhiều đối tượng, nhiều khu vực khác nhau.

Đặc biệt, nhiều đề xuất được đưa ra một cách toàn diện, không chỉ phản ánh tâm tư, kiến nghị, nguyện vọng của người lao động mà còn thể hiện những góp ý tâm huyết đối với Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước.

Năng suất lao động là động lực quan trọng của tăng trưởng

Thủ tướng nhận định, tốc độ tăng năng suất lao động đã được Đảng và Nhà nước xác định là một trong những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu. Thời gian qua, năng suất lao động của Việt Nam tuy đã được cải thiện nhưng vẫn còn thấp so với tiềm năng và so với nhiều quốc gia trong khu vực cũng như trên thế giới.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng (Ảnh: Hải Nguyễn).

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, khoa học - công nghệ phát triển nhanh chóng và tri thức liên tục được cập nhật, yêu cầu về nâng cao năng suất, chất lượng và kỹ năng nghề nghiệp của người lao động cũng ngày càng cao.

Chỉ khi đáp ứng được những yêu cầu đó, người lao động mới có thể thích ứng với thực tiễn phát triển và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Thủ tướng cho rằng, đây không chỉ là trách nhiệm của người lao động mà còn là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị. Trong đó, Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Bởi đây là những chủ thể trực tiếp tham gia hoạch định, thực thi chính sách, tổ chức sản xuất, tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế cũng như nâng cao năng suất lao động của quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ cho biết thêm, theo chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026, Chính phủ đang hoàn thiện Đề án nâng cao năng suất lao động quốc gia để trình Ban Bí thư xem xét, ban hành ngay trong tháng 6 này.

Hiện nay, Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ chủ trì hoàn thiện dự thảo đề án, lấy ý kiến các cơ quan, bộ, ngành liên quan. Trong quá trình xây dựng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng sẽ tham gia đóng góp ý kiến.

Cuộc trao đổi giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam (Ảnh: Hải Nguyễn).

Dự thảo Đề án xác định rõ mục tiêu đưa năng suất lao động trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng nhanh và bền vững. Trong đó, việc nâng cao năng suất lao động được gắn với phát triển thị trường lao động, có giải pháp tạo việc làm với năng suất và chất lượng cao, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của thị trường, thúc đẩy mạnh mẽ các sáng kiến nhằm nâng cao năng suất lao động.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ sẽ giao các bộ ngành tiếp thu, cụ thể hóa và điều chỉnh chính sách phù hợp thực tiễn và đáp ứng kiến nghị của đại biểu về cải cách tiền lương, thu nhập và điều kiện, thời gian làm việc.

Theo người đứng đầu Chính phủ, cấp có thẩm quyền đã giao các cơ quan nghiên cứu báo cáo Đề án cải cách chính sách tiền lương không chỉ cho cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang ở khu vực công mà còn đề xuất chính sách tiền lương lao động khu vực doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu, bảo đảm cuộc sống của người lao động trong bối cảnh tình hình có nhiều thay đổi.