Đất nước cần giai cấp công nhân hiện đại, công nhân cần công đoàn mạnh mẽ!

Vị trí hết sức quan trọng của công nhân và người lao động

Phát biểu tại phiên trọng thể Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khái quát, Đại hội Công đoàn diễn ra trong thời điểm cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; yêu cầu tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, phát triển nhanh, bền vững, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Trong hành trình đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, giai cấp công nhân và người lao động có vị trí hết sức quan trọng. Không thể có nền công nghiệp hiện đại nếu thiếu đội ngũ công nhân hiện đại. Không có năng suất lao động cao nếu người lao động không được đào tạo, chăm lo, bảo vệ và khơi dậy khát vọng cống hiến. Không thể có phát triển bền vững nếu đời sống của công nhân, người lao động còn nhiều khó khăn, nếu tiếng nói chính đáng của người lao động chưa được lắng nghe đầy đủ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu (Ảnh: Minh Châu).

“Vì vậy, Đại hội lần này không chỉ là đại hội nhiệm kỳ của tổ chức Công đoàn, mà còn là dịp để chúng ta trả lời câu hỏi rất lớn: Công đoàn Việt Nam phải đổi mới như thế nào để thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt vấn đề.

Trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, giai cấp công nhân luôn là lực lượng tiên phong, là nòng cốt của liên minh công nhân, nông dân, trí thức, là lực lượng trực tiếp làm ra của cải vật chất, xây dựng cơ sở kinh tế, kỹ thuật của đất nước, đồng thời là lực lượng có ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần đoàn kết và bản lĩnh chính trị.

Những năm qua, trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động, thị trường lao động thay đổi nhanh, đời sống công nhân còn nhiều khó khăn, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã có nhiều cố gắng rất đáng ghi nhận.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế như một số hoạt động công đoàn còn nặng hành chính, phong trào, chưa thật sự đi sâu vào những vấn đề người lao động cần nhất. Năng lực đại diện, đối thoại, bảo vệ quyền lợi người lao động ở một số nơi còn hạn chế. Công đoàn cơ sở ở không ít doanh nghiệp còn yếu, chưa đủ sức nắm bắt, phản ánh và giải quyết kịp thời những bức xúc của đoàn viên…

"Người công nhân hôm nay không chỉ cần bàn tay cần cù"

Trong nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Công đoàn Việt Nam tập trung xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

“Người công nhân hôm nay không chỉ cần đôi bàn tay cần cù, mà còn cần tri thức, kỹ năng, kỷ luật, tác phong công nghiệp, năng lực làm chủ công nghệ và tinh thần đổi mới sáng tạo. Công đoàn phải cùng Nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo chăm lo nâng cao trình độ nghề nghiệp, kỹ năng số, kỹ năng thích ứng cho người lao động”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Mỗi công nhân phải có cơ hội học tập suốt đời. Mỗi khu công nghiệp phải là nơi không chỉ có nhà máy, mà còn có thiết chế văn hóa, nhà ở, trường học, y tế, môi trường sống an toàn, nhân văn. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chăm lo công nhân không chỉ là hỗ trợ lúc khó khăn, mà còn là tạo điều kiện để người lao động trưởng thành, tiến bộ và có tương lai tốt hơn.

Công đoàn Việt Nam tập trung xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh (Ảnh: Minh Châu).

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm quán triệt phải lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm mọi hoạt động công đoàn.

“Công đoàn sinh ra là để đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động. Vì vậy, mọi chương trình, kế hoạch, phong trào phải trả lời được câu hỏi: Người lao động được gì, quyền lợi nào được bảo vệ, khó khăn nào được tháo gỡ, tiếng nói nào được lắng nghe”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước định hướng.

Hiệu quả hoạt động công đoàn không chỉ đo bằng số cuộc họp, số văn bản, số phong trào, mà theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cần phải đo bằng niềm tin của công nhân, sự hài lòng của người lao động, chất lượng thỏa ước lao động tập thể, số vụ việc được bảo vệ thành công, mức độ cải thiện đời sống tại cơ sở.

Tiếp nữa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng định hướng cần đổi mới mạnh mẽ công đoàn cơ sở, coi cơ sở là địa bàn quyết định sức sống của tổ chức Công đoàn.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt: “Không thể để công đoàn cơ sở chỉ là nơi tổ chức phong trào, thu đoàn phí, phát quà dịp lễ, Tết. Công đoàn cơ sở phải là nơi người lao động tìm đến khi có vướng mắc về hợp đồng, tiền lương, bảo hiểm, an toàn lao động, điều kiện làm việc, nhà ở, đời sống gia đình và những vấn đề thiết thân hằng ngày”.

Bên cạnh nhiệm vụ xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần giữ vững ổn định xã hội và môi trường phát triển đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng quán triệt việc xây dựng Công đoàn Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, số hóa, minh bạch và đủ năng lực đại diện trong tình hình mới.

Đặc biệt, Công đoàn phải tham gia tích cực hơn vào việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và củng cố nền tảng xã hội của Đảng trong giai cấp công nhân.

Công đoàn phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, ý thức công dân, kỷ luật lao động, đạo đức nghề nghiệp và khát vọng cống hiến cho đoàn viên, người lao động.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu nhiều công nhân ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, để trong các nhà máy, công trường, khu công nghiệp, doanh nghiệp ngày càng có nhiều đảng viên là công nhân trực tiếp sản xuất, lao động sáng tạo, có uy tín với đồng nghiệp.

Kết lại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắn nhủ, đất nước đang cần một giai cấp công nhân hiện đại hơn, bản lĩnh hơn, sáng tạo hơn. Người lao động đang cần một tổ chức Công đoàn gần gũi hơn, thiết thực hơn, mạnh mẽ hơn. Sự nghiệp phát triển đất nước đang cần sự đóng góp to lớn hơn nữa của hàng chục triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước.