Bác bỏ tin đồn Thanh Hóa chỉ còn 58 xã, phường

Ngày 4/6, thông tin từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa, trên trang Facebook "Hoàng Dũng" xuất hiện nội dung xuyên tạc chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Các nội dung này cố tình bịa đặt, đánh tráo bản chất chính sách thành câu chuyện "tách ra độc lập", "lập quốc gia riêng", hay "giảm từ 166 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 58 đơn vị", nhằm gây hiểu lầm và kích động dư luận trên không gian mạng.

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa, việc sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước, được triển khai trên phạm vi cả nước nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, sử dụng hiệu quả nguồn lực và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, có sự nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng trên nhiều phương diện như dân số, diện tích, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và yêu cầu quản trị địa phương trong tình hình mới.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (từ ngày 1/7/2025), tỉnh Thanh Hóa còn 166 xã, phường. Việc tiếp tục rà soát, nghiên cứu, kiến nghị sắp xếp đơn vị hành chính trong thời gian tới là yêu cầu khách quan nhằm khắc phục tình trạng số lượng đơn vị hành chính còn nhiều, quy mô một số xã còn nhỏ, nguồn lực đầu tư phân tán. Việc sắp xếp nhằm mở rộng dư địa phát triển, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân hiệu quả hơn.

Tỉnh Thanh Hóa đang xem xét, đánh giá thực tiễn để báo cáo Trung ương về chủ trương tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh, mọi thông tin suy diễn theo kiểu "lập quốc gia riêng", "thu hồi vốn" hay "sắp xếp 166 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 58 đơn vị" đều là những luận điệu bịa đặt, xuyên tạc có chủ đích, nhằm bôi nhọ đội ngũ cán bộ, gây hoang mang dư luận và làm giảm niềm tin của nhân dân đối với chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân tỉnh táo trước các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, không chia sẻ, bình luận hoặc tiếp tay lan truyền các nội dung sai sự thật, xuyên tạc, kích động.

Người dân cần chủ động tiếp cận thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống và cơ quan chức năng để hiểu đúng bản chất vấn đề, góp phần giữ vững sự đồng thuận xã hội và bảo vệ niềm tin của nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.